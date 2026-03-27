Kurucs ar deviņiem punktiem palīdz “Baskonia” izcīnīt uzvaru Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs piektdien ULEB Eirolģias mačā izcēlās ar deviņiem gūtajiem punktiem un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" tikt pie panākuma.
"Baskonia" savā laukumā ar 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28) pārspēja Telavivas "Hapoel".
Kurucs spēlēja 14 minūtes un 40 sekundes un realizēja trīs no pieciem divu punktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un viena piezīme, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu seši.
Mājinieku labā 22 punktus guva Trents Forests, kamēr Mamadi Diakite pievienoja vēl 15 punktus. Telavivas komandā ar 26 punktiem izcēlās Elaidža Braients.
"Baskonia" ar desmit uzvarām 34 spēlēs turnīra tabulā atrodas 18. pozīcijā, bet "Hapoel" ar bilanci 20-13 ieņem piekto vietu.
Citā spēlē Stambulas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara sastāvā mājās ar 82:92 (25:22, 19:27, 18:17, 20:26) zaudēja Kauņas "Žalgiris".
Stambulas komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Veids Boldvins, bet vēl 18 punktus iekrāja Telens Hortons-Takers. Viesu uzvaru ar 18 punktiem un septiņām bumbām zem groziem sekmēja Dastins Sleva.
"Fenerbahce" ar 23 panākumiem un 11 zaudējumiem saglabā pirmo pozīciju, kamēr Kauņas vienība ar 20 uzvarām ierindojas septītajā vietā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".