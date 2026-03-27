Latvijas handbolistiem Eiropas čempionāta kvalifikācijā ielozē vienu no pasaules spēcīgākajām izlasēm
Latvijas vīriešu handbola izlase 2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā tiksies ar titulēto Francijas valstsvienību, neseno pretinieci pasaules meistarsacīkšu kvalifikācijā Poliju, kā arī Rumāniju.
Francijas handbolisti valsts vēsturē trīs reizes kļuvuši par olimpiskajiem čempioniem, sešas reizes par pasaules čempioniem un četras reizes par Eiropas čempioniem. Pēdējais kontinenta čempionāts francūžiem nebija veiksmīgs, ieņemot septīto vietu.
Polijas izlase ir bieža Eiropas un pasaules čempionātu dalībniece. 2026. gada Eiropas čempionātā tā nepārvarēja grupu posmu, ierindojoties 21. vietā. Savukārt rumāņi atgriezušies kontinenta meistarsacīkstēs pēdējos divos pēc kārtas, gan 2024., gan 2026. gadā ierindojoties 22. vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas notiks 2028. gada janvārī, iekļūs katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Trešās vietas salīdzinājumā tiks ņemti vērā tikai četru spēļu rezultāti pret grupas pirmās un otrās vietas ieguvējām komandām, turklāt spēles pret ceturtās vietas ieguvējām netiks ņemtas vērā.
Kvalifikācijas spēles tiks izspēlētas trīs kārtās pa divām spēlēm katrā, komandām aizvadot spēles pēc principa - mājas spēle/izbraukuma spēle. Kvalifikācijas logi izlasēm paredzēti šī gada novembrī, kā arī nākamā gada martā un maijā.
2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas apakšgrupas:
1. grupa: Horvātija, Nīderlande, Lietuva, Somija;
2. grupa: Norvēģija, Austrija, Gruzija, Turcija;
3. grupa: Islande, Serbija, Ukraina, Igaunija;
4. grupa: Ungārija, Fēru salas, Melnkalne, Kosova;
5. grupa: Slovēnija, Čehija, Bosnija un Hercegovina, Izraēla;
6. grupa: Francija, Polija, Rumānija, Latvija;
7. grupa: Vācija, Itālija, Belģija, Slovākija;
8. grupa: Zviedrija, Ziemeļmaķedonija, Grieķija, Luksemburga.