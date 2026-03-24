Bertāns un Šmits pieticīgi, Žagars nespēlē, un latviešu klubi cieš zaudējumus ULEB Eirolīgā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien guva deviņus punktus ULEB Eirolīgas 33. kārtas spēlē, "Dubai" komandai piedzīvojot zaudējumu, savukārt Rolandam Šmitam bija četri punkti Stambulas "Anadolu Efes" zaudējumā.
"Dubai" mājas spēlē Sarajevā ar rezultātu 104:107 (26:25, 24:22, 25:34, 29:26) zaudēja Atēnu "Panathinaikos". Bertāns laukumā pavadītajās 13 minūtēs un 39 sekundēs realizēja trīs no pieciem tālmetieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, četras reizes pārkāpa noteikumus un iekrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus.
"Dubai" komandā ar 31 punktu izcēlās Džanans Musa, 23 punktus guva Dveins Beikons, 16 punktus guva Mfiondu Kabengele, bet deviņi punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Makinlijam Vraitam. Pretiniekiem 23 punktus guva Džedi Osmans, 22 punkti bija Naidželam Heisam-Deivisam, bet 21 punkts - Kendrikam Nanam.
"Dubai" ar 17 uzvarām 33 spēlēs ieņem 11. vietu, bet "Panathinaikos" ar 19 uzvarām ir astotajā pozīcijā.
Tikmēr "Anadolu Efes" viesos ar rezultātu 71:78 (15:19, 15:23, 24:15, 17:21) zaudēja Šmita savulaik pārstāvētajai "Barcelona" komandai. Šmits spēlēja 23 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu. Tāpat latvietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, četras reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes.
Viesiem 18 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Erdžanam Osmani, bet pa 13 punktiem guva Niks Veilers-Babs un Perijs Dozaiers. Barseloniešiem 21 punktu guva Vils Klaibērns, bet 14 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Tornikem Šengelijam.
"Anadolu Efes" uzvarējusi desmit mačos un ir 18. pozīcijā, savukārt "Barcelona" ar 19 panākumiem ir devītā.
Citā spēlē Artūrs Žagars nebija iekļauts Stambulas "Fenerbahce" pieteikumā, Turcijas vienībai viesos Belgradā ar 89:94 (20:25, 23:32, 23:15, 23:22) zaudējot Telavivas "Maccabi". Stambulas komandā ar 26 punktiem rezultatīvākais bija Nando de Kolo, bet 14 punktus guva Metedžans Birsens. Uzvarētājiem 19 punktus guva Romans Sorkins, 16 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Džimijam Klārkam, kamēr 14 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Ošī Brisets.
"Fenerbahce" ar 23 uzvarām saglabā pirmo vietu, bet "Maccabi" 16 uzvaras dod 12. pozīciju.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".