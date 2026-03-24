"VEF Rīga" sakauj "Ventspili" izšķirošajā mačā par vietu Latvijas-Igaunijas līgas pusfinālā
"VEF Rīga" komanda otrdien uzvarēja "Ventspili" izšķirošajā mačā par vietu "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pusfinālā, kurā rīdzinieki tiksies ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību. "VEF Rīga" mājās uzvarēja ar rezultātu 90:71 (29:23, 19:27, 19:5, 23:16) un sērijā līdz divām uzvarām panāca 2-1.
Savā laukumā izcīnām pārliecinošu uzvaru ar 90-71 pret “BK Ventspils” un iekļūstam Latvijas-Igaunijas basketbola līgas pusfinālā. ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) March 24, 2026
⚫️ Hollis - 19 PTS | 9 REB | 4 AST
⚪️ Huffman - 19 PTS | 9 REB
⚫️ Rocak - 12 PTS | 5 REB
⚪️ Stokes - 12 PTS | 4 AST
Uzvarētājiem ar 19 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Kērtiss Holiss un Brendons Hafmens, 12 punkti, spītējot traumai, bija Kamau Stouksam, tāpat 12 punktus guva Toni Ročaks.
"Ventspils" rindās 16 punkti, desmit bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles bija Kemeronam Šeltonam, desmit punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Renārs Birkāns, bet deviņi punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Ronaldam Zaķim.
Pirmā puslaika beigās pēc vairākiem precīziem tālmetieniem "Ventspilij" bija sešu punktu pārsvars un pirmās 20 minūtes viesi uzvarēja ar 50:48. Trešās ceturtdaļas pirmajā pusē "VEF Rīga" izlīdzināja spēli un otrajā pusē viesiem neizdevās iekarot grozu, kā rezultātā mājinieki pārsvarā ātri iekrāja divciparu skaitli.
Pirmajā spēlē rīdzinieki uzvarēja ar 77:54, bet otrajā mačā ventspilnieki revanšējās ar 72:69.
Regulārajā čempionātā abos mačos uzvarēja rīdzinieki (76:69 un 87:78). "VEF Rīga" bija pamatturnīra otra spēcīgākā komanda, savukārt "Ventspils" ieņēma septīto pozīciju.
Valmierieši ceturtdaļfināla sērijā ar 2-0 pārspēja Tallinas "TalTech". Trešdien "Rīgas zeļļi" un Tallinas "Kalev"/"Cramo" cīnīsies par iespēju tikties ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienību, kas sērijā ar 2-0 bija pārāka pār Pērnavas "Transcom".
Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".