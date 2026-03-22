Eiduka Pasaules kausa sezonu noslēdz ar 26. vietu Leikplesidā
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka svētdien Leikplesidā, ASV, Pasaules kausa distanču slēpošanā sezonas pēdējā posmā finišēja 26. vietā 20 kilometru slēpojumu brīvajā stilā ar kopēju startu.
Sezonas pēdējās Pasaules kausa sacensībās uzvaru svinēja zviedriete Jonna Sundlinga, kura finišēja 48 minūtēs un 17,1 sekundē. Pēc 3,5 sekundēm finiša līniju šķērsoja viņas tautiete Linna Svāna, bet vēl septiņas sekundes desmitdaļas atpalika norvēģiete Heidi Venga.
Amerikāniete Džesija Diginsa, kura jau bija nodrošinājusi savu ceturto Lielo kristāla globusu, karjeras noslēdzošajās sacensībās finišēja 12. vietā.
Pirmās 22 sportistes finišēja 51 sekundes robežās, bet nepilnu minūti vēlāk finišēja nākamā grupa, kurā bija arī Eiduka. Latviete no 23. vietas atpalika nepilnas trīs sekundes, bet uzvarētājai viņa zaudēja vienu minūti un 49,1 sekundi.
Startēja 63 sportistes, no kurām finišu sasniedza 60.
Nestartējot pilnu sezonu, Eiduka kopvērtējumā ieņēma 26. vietu, bet Kitija Auziņa bija 167. pozīcijā.
Vīriešiem savu godalgoto sezonu ar kārtējo uzvaru noslēdza norvēģis Juhanness Klēbo, kurš finišēja 41 minūtē un 57 sekundēs, par astoņām sekundes desmitdaļām pārspējot savu tautieti Harallu Āmunnsenu. Arī pārējās trīs vietās bija norvēģi, bronzu iegūstot Eināram Hedegārtam, kurš no Klēbo atpalika 2,5 sekundes.
Dāvis Kalniņš finišēja pēdējā, 82. vietā, no pirmspēdējās pozīcijas atpaliekot nepilnas divas minūtes. Divi no slēpotājiem nefinišēja, bet Niks Saulītis neizgāja uz starta.
No latviešiem kopvērtējuma punktus guva tikai Raimo Vīgants, kurš Pasaules kausā ierindojās 182. vietā.