“Ventspils” uzvar “VEF Rīga” un panāk izlīdzinājumu ceturtdaļfināla sērijā
"Ventspils" komanda svētdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfināla sērijas otrajā mačā pārspēja "VEF Rīga" vienību, nodrošinot izšķirošo cīņu par vietu pusfinālā.
Ventspilnieki mājās uzvarēja ar 72:69 (23:18, 11:24, 23:15, 15:12) un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1.
Izšķirošā spēle notiks otrdien Rīgā.
Pamatlaika pēdējā minūte sākās ar rezultātu 70:69 "Ventspils" labā. Kemerona Šeltona kļūda uzbrukumā deva rīdziniekiem iespēju doties ātrajā pretuzbrukumā, taču Braients Tomass nobloķēja Kamau Stouksu, neļaujot viesiem atgūt vadību.
Cīņā par bumbu noteikumus pārkāpa Dairis Bertāns, un otrā laukuma galā Ārons Džonsons-Kešs realizēja otro no diviem soda metieniem - 71:69 deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām.
Sekojošajā "VEF Rīga" uzbrukumā Māris Gulbis netrāpīja brīvu tālmetienu no stūra, turklāt viesi pārkāpa noteikumus. Arī šoreiz Tomass realizēja tikai otro no diviem "sodiņiem", un 4,7 sekundes pirms beigu signāla komandas šķīra trīs punkti. Noslēdzošajā "VEF Rīga" uzbrukumā abi tālmetieni savu mērķi nesasniedza.
Sakrāto piezīmju dēļ ventspilniekiem pēdējās minūtēs nevarēja palīdzēt Artūrs Ausējs un Roberts Bērze.
Uzvarētājiem ar 19 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Šeltons, 15+10+4 šajos rādītājos iekrāja Tomass, 7+8+5 bija Ronaldam Zaķim, bet desmit punktus guva Renārs Birkāns. Edvards Mežulis bloķēja trīs metienus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.
Rīdziniekiem 15 punktus guva Kristaps Ķilps, 14 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Brendonam Hafmenam, 13 punktus guva un četras piespēles atdeva Stoukss, bet septiņi punkti un deviņas bumbas zem groziem bija Toni Ročakam.
Ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā "VEF Rīga" mājās uzvarēja ar 77:54 un sērijā līdz diviem panākumiem izvirzījās vadībā ar 1-0.
Šī dueļa uzvarētāji pusfinālā tiksies ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vai Tallinas "TalTech". Sērijas pirmajā spēlē valmierieši bija pārāki ar 105:80, bet otrā cīņa paredzēta pirmdien.
Vēl svētdien "Rīgas zeļļi" Daugavas sporta namā uzņems Tallinas "Kalev"/"Cramo". Rīdzinieki piektdien ceturtdaļfināla pirmajā mačā viesos bija pārāki ar 83:69, sērijā līdz divām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Uzvarētāja spēkosies ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vai Pērnavas "Transcom" pāra uzvarētāju. Pirmajā sērijas mačā ar 80:71 uzvarēja Tartu basketbolisti.
Ārpus izslēgšanas turnīra dalībnieču pulka palika "Ogre", "Viimsi", "Liepāja", "Keila", "Latvijas Universitāte" un Keilas "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".