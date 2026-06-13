Trakā pasaule
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Kāpēc senāk bija populāras ēdnīcas: atklāts viltīgais padomju varas plāns
Padomju Savienībā ēdnīcas bija plaši izplatītas. Tās būvēja visur, jo tā vēlējās vara – lai cilvēki nešķiestu laiku, domājot par ēdiena gatavošanu mājās.
Kā savā "YouTube" kanālā stāsta ukraiņu izpildītājs un blogeris Tumazar, Padomju Savienības jaunbūvēs speciāli veidoja ļoti mazas virtuves, lai gatavošana tajās būtu neērta. Tāpat pagātnē palikuši arī restorāni un kafejnīcas.
Tāpēc padomju cilvēkam neatlika nekas cits, kā doties ēst uz ēdnīcu. Tajās tomēr baroja ne visai labu ēdienu. Garšīgas maltītes saņēma vienīgi tie, kas strādāja augstākajos amatos.
"Vislabāk baroja inženierus: uz baltiem galdautiem, ar ziediem un mūziku. Darbinieku ēdināšana, ja viņi ieņēma nevadības amatus, notika pēc atlikuma principa. Savukārt strādniekus labi baroja tikai tādus, kas izpildīja plānu," skaidroja blogeris.