Lozberam 28. vieta Pasaules kausa pēdējā posma iedzīšanā
Latvijas biatlonists Rihards Lozbers sestdien Norvēģijā Pasaules kausa biatlonā sezonas pēdējā, devītajā, posmā 12,5 kilometru iedzīšanas sacensībās ieņēma 28. vietu, kamēr Andrejs Rastorgujevs un Renārs Birkentāls ierindojās attiecīgi 37. un 40. pozīcijā.
Visās četrās ugunslīnijās nekļūdīgi šāva francūzis Ēriks Pero un norvēģis Sturla Holms Lēgreids, kurus pēc noslēdzošās šaušanas šķīra tikai 4,5 sekundes. Uzvarētājs tika noskaidrots finiša spurtā, kurā, šķērsojot finiša līniju teju vienlaicīgi, par dažiem centimetriem ātrāks bija Lēgreids.
Norvēģis finišu sasniedza pēc 30 minūtēm un 31,4 sekundēm, Pero tika ieskaitīts tāds pats finiša laiks, bet labāko trijnieku, zaudējot minūti un 11,2 sekundes, noslēdza Francijas biatlonists Emiljēns Žakelēns.
Lozbers pirmajā šaušanā guļus nopelnīja divus soda apļus, bet nākamajās divās ugunslīnijās latvietis šāva nekļūdīgi. Noslēdzošajā šaušanā stāvus Lozbers, kurš sestdien svin 17. dzimšanas dienu, tika pie vēl viena soda apļa un finišā atpalika no Lēgreida trīs minūtes un 46,5 sekundes.
Rastorgujevs abās šaušanās guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanās stāvus viņš kļūdījās vienu un divas reizes, tiekot kopā pie trīs soda apļiem. Latvijas biatlonists piekāpās uzvarētājam četras minūtes un 44,7 sekundes.
Birkentāls nopelnīja vienu soda apli pirmajā šaušanā guļus un otrajā aizvēra visus mērķus. Turpinājumā pirmajā šaušanā stāvus viņš tika pie viena soda apļa un noslēdzošajā ugunslīnijā vēlreiz aizvēra visus mērķus, finišā zaudējot četras minūtes un 56,4 sekundes.
Pasaules kausa jaunākais dalībnieks Lozbers trasē devās 21. vienu minūti un 31 sekundi pēc norvēģa Sturlas Holma Lēgreida. Rastorgujevs startēja ar 37. numuru divas minūtes un piecas sekundes pēc Lēgreida, bet Birkentāls iedzīšanu sāka 50. vēl 20 sekundes vēlāk.
Iedzīšanas kopvērtējumā pirmo vietu nosargāja Pero, kurš par 69 punktiem pārspēja zviedru Sebastianu Sāmuelsonu. Birkentāls ar 25 punktiem ieņēma 50. vietu, par vienu pozīciju zemāk ar 23 punktiem bija Lozbers, bet Rastorgujevam desmit punkti deva 70. vietu.
Lielā kristāla globusu ar uzvaru visu disciplīnu kopvērtējumā jau nodrošinājis Pero. Rastorgujevs visu disciplīnu summā ir 37., Birkentāls - 43., bet Lozbers - 65. vietā.
Pasaules kausa sezona svētdien noslēgsies ar masu startu. Šobrīd provizoriskajā dalībnieku sarakstā no latviešiem ir tikai Lozbers.