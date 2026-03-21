Slēpotāja Patrīcija Eiduka.
Šodien 17:52
Patrīcija Eiduka sezonas pēdējā posmā sprintā kvalificējas izslēgšanas cīņām
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka sestdien Leikplesidā, ASV, Pasaules kausa distanču slēpošanā sezonas pēdējā posmā sprinta sacensībās brīvajā stilā kvalificējās izslēgšanas cīņām.
Kvalifikācijā pirmās trīs vietas ieņēma zviedrietes, no kurām ātrākā bija Linna Svāna, sasniedzot finišu pēc divām minūtēm un 45,79 sekundēm. Viņa par 1,78 sekundēm pārspēja Jonnu Sundlingu, bet Juhanna Hagstrēma bija par 2,6 sekundēm lēnāka un bija trešā.
Eiduka piekāpās 11,73 sekundes un ierindojās 19. pozīcijā.
Izslēgšanas cīņām, kas sāksies plkst. 19 pēc Latvijas laika, kvalificējās 30 labāko rezultātu īpašnieces.
Vīriešu konkurencē sprinta kvalifikācijā sestdien vēl sacentīsies Niks Saulītis un Dāvis Kalniņš.
Svētdien sezonas noslēdzošais posms beigsies ar 20 kilometru slēpojumu brīvajā stilā ar kopēju startu, sacensībām sākoties no plkst. 18.30.