Patrīcija Eiduka 21. vieta Pasaules kausa posmā sprintā
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka sestdien Somijā izcīnīja 21. vietu Pasaules kausa posma sprinta sacensībās brīvajā stilā.
Kvalifikācijā Eiduka uzrādīja 17. labāko laiku, finišējot pēc trīs minūtēm un 12,47 sekundēm, no ātrākās slēpotājas zviedrietes Jonnas Sundlingas atpaliekot 9,57 sekundes.
Ceturtdaļfinālā savā slēpojumā Eiduka ierindojās piektajā vietā, kas kopvērtējumā deva 21. pozīciju.
Par posma uzvarētāju kļuva Sundlinga, kura finālā par 0,17 sekundēm apsteidza savu tautieti Linnu Svānu, bet bronzu izcīnīja Koleta Ridzeka no Vācijas, kura uzvarētājai zaudēja 0,84 sekundes.
Savukārt vīriešu sprinta sacensībās latviešiem neizdevās pārvarēt kvalifikāciju.
Niks Saulītis, Raimo Vīgants un Lauris Kaparkalējs ierindojās attiecīgi 60., 61. un 62. vietā, līderim Johannesam Klēbo zaudējot vairāk nekā 13 sekundes.
Par posma uzvarētāju kļuva Klēbo, kurš finālā savam tautietim Lāšam Hegenam bija priekšā 0,42 sekundes, kamēr trešo vietu ar deficītu 1,77 sekundes izcīnīja francūzis Žils Šabazs.
Svētdien no plkst. 11.30 paredzētas desmit kilometru sacensības brīvajā stilā ar atsevišķu startu.
Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē "Eurosport" kanālos.
Sezonas turpinājumā Pasaules kausa sacensības vēl notiks Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.