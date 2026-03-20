Latvijas sportistei Patrīcijai Eidukai 27. vieta sezonas pēdējā posma desmit kilometru distancē klasiskajā stilā.
Citi sporta veidi
Šodien 20:52
Eiduka ierindojas 27. vietā sezonas pēdējā posma 10 kilometru distancē klasiskajā stilā
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka piektdien ASV pilsētā Leikplesidā izcīnīja 27. vietu Pasaules kausa distanču slēpošanā sezonas pēdējā posma 10 kilometru distancē klasiskajā stilā ar atsevišķu startu.
Visātrāk šo distanci veica zviedriete Linna Svāna, kura finišēja 29 minūtēs un 4,4 sekundēs, tikai 1,4 sekundes viņai zaudēja tautiete Frīda Kārlsone, bet 22,1 sekundi atpalika norvēģiete Heidi Venga.
Amerikāniete Džesija Diginsa finišēja piektajā vietā, un ar to pietika, lai viņa nodrošinātu savu ceturto Lielo kristāla globusi karjerā. Diginsai šī ir pēdējā sezona profesionālajā sportā.
Eiduka šo distanci slēpoja 31 minūtē un 41,2 sekundēs jeb divas minūtes un 36,8 sekundes lēnāk par uzvarētāju. Startēja 61 slēpotāja. Vēlāk šajā distancē vīriešu konkurencē startēs Niks Saulītis un Dāvis Kalniņš. Sestdien no plkst. 16.30 būs sprints brīvajā stilā, bet svētdien no plkst. 18.30 - 20 kilometru slēpojums brīvajā stilā ar kopēju startu.