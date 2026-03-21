Baiba Bendika Pasaules kausa noslēdzošajā posmā iedzīšanā finišē 50. vietā
Latvijas biatloniste Baiba Bendika sestdien Norvēģijā Pasaules kausa biatlonā sezonas pēdējā, devītajā, posmā desmit kilometru iedzīšanā finišēja 50. vietā.
Pirms pēdējās šaušanas par pirmo vietu cīnījās francūziete Žilija Simona un zviedriete Hanna Ēberja, kuras abas nopelnīja pa vienam soda aplim. Viņas trasē atgriezās kopā, bet vienā no pēdējiem kāpumiem neliels izrāviens izdevās Hannai Ēberjai, kura tika pie neliela pārsvara. Finiša spurtā ātrāka arī bija Zviedrijas sportiste.
Hanna Ēberja ar trīs soda apļiem finišu sasniedza pēc 30 minūtēm un 14 sekundēm, pārspējot Simonu par 0,5 sekundēm, bet;abāko trijnieku noslēdza uzvarētājas māsa Elvīra Ēberja, kura atpalika 23,2 sekundes. Otrās un trešās vietas ieguvējas nopelnīja pa vienam soda aplim.
Latvijas sportiste kopā nopelnīja četrus soda apļus un finišā piekāpās uzvarētājai četras minūtes un 43,4 sekundes.
Bendika pirmajā šaušanā guļus nopelnīja vienu soda apli, bet otrajā šaušanā viņa aizvēra visus mērķus. Turpinājumā pirmajā šaušanā stāvus latviete tika pie diviem soda apļiem, bet pēdējā ugunslīnijā Bendika kļūdījās vēl vienu reizi.
Latvijas biatloniste trasē devās minūti un 50 sekundes pēc sprinta sacensību uzvarētājas zviedrietes Hannas Ēberjas.
Iedzīšanā Mazo kristāla globusu izcīnīja Francijas biatloniste Lu Žanmono, kura par 17 punktiem pārspēja somieti Suvi Minkinenu. Estere Volfa, kura pēdējā posmā nestartē, šajā disciplīnā ieņēma 43. vietu, bet Bendika ierindojās 74. pozīcijā
Lielo kristāla globusu nodrošinājusi Žanmono. Volfa sezonas griezumā ir 50., bet Bendika - 55. pozīcijā.
Sestdien vēl plkst. 17.15 sāksies 12,5 kilometru iedzīšana vīriešiem, un no Latvijas biatlonistiem startēs Rihards Lozbers, Andrejs Rastorgujevs un Renārs Birkentāls. Pasaules kausu tiešraidē translē kanālā LTV7.
Pasaules kausa jaunākais dalībnieks Lozbers savā 17 gadu jubilejā trasē dosies 21. vienu minūti un 31 sekundi pēc norvēģa Sturlas Holma Lēgreida. Rastorgujevs startēs ar 37. numuru divas minūtes un piecas sekundes pēc Lēgreida, bet Birkentāls iedzīšanu sāks 50. vēl 20 sekundes vēlāk.
Vīriešiem iedzīšanā starp francūzi Ēriku Pero un zviedru Sebastianu Sāmuelsonu ir 23 punkti. Birkentāls iedzīšanā ir 48., Lozbers - 64., bet Rastorgujevs - 73. pozīcijā.
Arī vīriešiem Lielā kristāla globusa īpašnieks ir zināms, un tas ir Pero. Rastorgujevs visu disciplīnu summā ir 36., Birkentāls - 43., bet Lozbers - 68. vietā.
Pasaules kausa sezona svētdien noslēgsies ar masu startu. Šobrīd provizoriskajā dalībnieku sarakstā no latviešiem ir tikai Lozbers, kuram sestdien iedzīšanā jānostiprina savas pozīcijas, lai varētu debitēt arī sacensībās ar kopēju startu.