Nacionālā apvienība apstiprina Saeimas vēlēšanu programmu un kandidātu sarakstus
Nacionālā apvienība (NA) partijas domes sēdē Aizkrauklē apstiprinājusi priekšvēlēšanu programmu, kā arī kandidātu sarakstus gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Rīgā saraksta līdere būs partijas priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, kas ir arī partijas izvirzītā premjera amata kandidāte. Viņai sarakstā seko kultūras ministrs Nauris Puntulis, savukārt trešais sarakstā būs Ivars Āboliņš, bijušais NEPLP priekšsēdētājs, šobrīd – Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs. Ceturtais sarakstā būs Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš, savukārt piektais – Saeimas deputāts Jurģis Klotiņš.
Vidzemes saraksta galvgalī būs iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, aiz viņa – Saeimas deputāte, Ārlietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece. Trešajā un ceturtajā vietā Vidzemes sarakstā būs Saeimas deputāti – Uģis Mitrevics un Jānis Grasbergs. Kā piektais sarakstā būs Andris Čuda, uzņēmējs, Jūrmalas domes deputāts.
Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, klimata un enerģētikas ministrs. Viņam sekos Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šnore. Kā trešais sarakstā kandidēs Oskars Cīrulis, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks un uzņēmējs, bet ceturtais Zemgalē būs Raitis Ābelnieks, Bauskas novada domes deputāts. Piecinieku noslēgs uzņēmējs no Jēkabpils Jānis Utināns, SIA “Bezē” saimnieks un maizes meistars.
Kurzemes sarakstā pirmais būs Saeimas deputāts Artūrs Butāns. Aiz viņa sarakstā būs vairāki pašvaldību deputāti – Ventspils domes deputāte, Ventspils Jaunrades nama direktore Vita Hermansone, Liepājas domes deputāts, atvaļināts pulkvežleitnants Vilmārs Vecvagaris, Saldus novada domes deputāts, O. Kalpaka piemiņas vietas “Airītes” direktors Roberts Sipenieks, kā arī Talsu novada domes deputāts, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris.
Latgales saraksta līderis būs Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks. Otrais sarakstā būs LIAA pārstāvniecības Daugavpilī Latgales reģiona vadītājs Andrejs Zelčs. Trešais Latgales sarakstā būs Rolands Keišs, alus darītavas “Rols ols” saimnieks, savukārt ceturtā būs Rita Vaikule, SIA “Agriteko” valdes locekle. Piecinieku noslēgs Preiļu novada domes deputāts Pēteris Rožinskis.
NA redzējums nākamajai Saeimai balstās četros pamatos – latviska, augoša, droša un ģimenēm draudzīga Latvija. Partija pirms gaidāmajām vēlēšanām uzsver, ka Latvijai nākamajos gados nepieciešama skaidra nacionāla politika, straujāka ekonomiskā izaugsme, stingra drošības un imigrācijas politika, kā arī plašāks atbalsts ģimenēm ar bērniem.