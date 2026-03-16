Aļona Ostapenko pakāpjas WTA rangā, Darja Semeņistaja atstāj labāko simtnieku
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā pakāpusies par divām pozīcijām un ir 24. vietā.
Iepriekšējās nedēļās Ostapenko startēja Indianvelsas "WTA 1000" turnīrā, kur apstājās trešajā kārtā. Turpinājumā viņa startēs tāda paša līmeņa turnīrā Maiami, kuru sāks no otrās kārtas. Savukārt Darja Semeņistaja zaudējusi četras pozīcijas un ir 103., atstājot pirmo simtnieku.
Vēl Anastasija Sevastova atguvusi divas pozīcijas (186.), bet kritumus piedzīvojušas Adelina Lačinova par 19 ailītēm (606.), Beatrise Zeltiņa - par 40 (640.), Kamilla Bartone - par 61 (740.) un Diāna Marcinkēviča - par trīs (826.). Pārējām latvietēm WTA rangā ir kāpumi - Elza Tomase ir 37 vietas augstāk (898.), Sabīne Rutlauka - 120 vietas augstāk (925.), Daniela Dārta Feldmane pakāpusies par piecām vietām (1274.) un Margarita Ignatjeva - par deviņām (1474.).
Ranga līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, uz otro vietu pakāpusies Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, bet trešā ir Polijas tenisiste Iga Švjonteka. Tālāk ir amerikānietes Korija Gofa, Džesika Pegula un Amanda Aņisimova, itāliete Jasmīne Paolīni, kuras savas pozīcijas nemaina, pa vienai vietai pakāpušās ir ukrainiete Elina Svitoļina un kanādiete Viktorija Mboko, apsteidzot krievieti Mirru Andrejevu.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko arī šonedēļ atrodas 12. vietā. Semeņistaja ir par trīs vietām augstāk (178.), Sevastova arī kāpusi par trīs vietām (507.). Rangā ir vēl 12 Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.