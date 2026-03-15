Latvijas biatlonisti Otepē pāru stafetē iekrāj sešus soda apļus un tiek apsteigti par apli
Latvijas biatlonisti Edgars Mise un Elza Bleidele svētdien Otepē Pasaules kausa astotajā posmā jauktajā pāru stafetē tika apsteigti par apli.
Uzvaru izcīnīja norvēģi Sturla Holms Lēgreids un Karulīne Knotena, kuri kopā aizmantoja astoņas rezerves patronas un finišēja pēc 40 minūtēm un 39,3 sekundēm.
Norvēģijas duets apsteidza zviedrus Sebastianu Sāmuelsonu un Hannu Ēberju par minūti un 38,1 sekundi, bet somi Tero Sepala un Suvi Minkinena piekāpās minūti un 45,7 sekundes un bija trešie. Francija, kas arī cīnījās par vietu labāko trijniekā, saņēma diskvalifikāciju.
Latvijas duets tika apsteigts par apli pirms noslēdzošās šaušanas, bet pirms tam Mise un Bleidele iekrāja sešus soda apļus un izmantoja 18 rezerves patronas.
Mise jau pirmajā ugunslīnijā tika pie soda apļa, otrajā nopelnīja vēl divus soda apļus un stafeti nodeva 22. vietā. Bleidele šaušanā guļus izmantoja divas rezerves patronas, bet šaušanā stāvus nopelnīja divus soda apļus.
Turpinājumā Mise savā otrajā etapā šaušanā guļus aizvēra visus mērķus ar vienu rezerves patronu, taču šaušanā stāvus viņš tika pie soda apļa. Bleidele šaušanā guļus aizvēra visus mērķus ar trīs rezerves patronām un pēc tam tika apsteigta par apli.
No 26 startējušajiem duetiem pieci tika apsteigti par apli.
Svētdien vēl plkst. 15.40 paredzēta jaukto komandu stafete, kurā Latviju pārstāvēs Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Estere Volfa un Baiba Bendika. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Otepē tiks aizvadītas sezonas pēdējās divas no sešām jauktajām stafetēm. Estešundā pāru stafetē latvieši bija 14. vietā un komandu stafetē - 21. pozīcijā, bet Nove Mesto attiecīgi 18. un 15. vietā.
Noslēdzošais Pasaules kausa posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.