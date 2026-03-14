Čempione “Riga” sezonas līdz šim rezultatīvākajā mačā apspēlē “Daugavpili”
Latvijas čempione futbolā "Riga" sestdien "Tonybet" virslīgas otrās kārtas spēlē mājās ar rezultātu 4:2 (2:0) pārspēja "Daugavpili", izcīnot pirmo uzvaru sezonā.
"Riga" komandā divus vārtus guva Režinaldu Ramiriss un pa precīzam sitienam pievienoja Orlando Galo un Paulo Godinjo, bet daugavpiliešiem vārtus guva Mamadu Silla un Artems Harža.
Čempioniem vadību nodrošināja Ramirisa 30. minūtē realizētais 11 metru soda sitiens, bet septiņas minūtes vēlāk pēc Andresa Osorio piespēles Galo guva vārtus no tuvas distances un panāca 2:0.
Otrā puslaika otrajā minūtē Ramiriss saņēma bumbu pie neaizsargāta vārtu stūra un nostiprināja laukuma saimnieku vadību. Turpinājumā, 53. minūtē, Silla ar sitienu no dziļuma soda laukumā vienus vārtus atguva, bet pāris minūtes vēlāk Harža ar zibenīgu sitienu no apmēram desmit metriem panāca 2:3.
Mazliet vēlāk, 60. minūtē, pēc soda sitiena "Riga" pāradresēja bumbu uz soda laukumu, no kurienes Godinjo pēc Osorio piespēles panāca 4:2.
Pirms tam "Auda" viesos ar rezultātu 2:0 pārspēja "Grobiņu", svinot uzvaru arī sezonas otrajā mačā. Jau ziņots, ka kārtas ievadā RFS piektdien viesos ar rezultātu 1:0 pārspēja "Liepāju".
Svētdien kārtas noslēdzošajās spēlēs "Super Nova" mērosies spēkiem ar "Jelgavu", bet "Ogre United" pirmajā mājas spēlē tiksies ar "Tukums 2000".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.