Kāpēc uzņēmumi pāriet no pirkšanas uz nomāšanu? Izmaksu, riska un bilances skaidrojums
Mūsdienu uzņēmējdarbības vide mainās straujāk nekā jebkad agrāk, liekot uzņēmumiem meklēt elastīgākus risinājumus, lai apmierinātu savas vajadzības. Lai gan kādreiz īpašumā esošie aktīvi nozīmēja drošības sajūtu, tagad arvien vairāk uzņēmumu sāk saprast, ka to iegāde, iespējams, nav visprātīgākais veids, kā izmantot resursus.
Nomāšana vairs nav risinājums tikai transportlīdzekļiem. Tāda pati loģika attiecas uz tehnoloģijām, iekārtām, rīkiem un pat IT infrastruktūru. Kādēļ? Tas ir tāpēc, ka arvien vairāk uzņēmumu vadītāju saprot, ka iegāde prasa kapitālu, palielina risku un palielina uzņēmuma bilanci, savukārt noma nodrošina elastību un ļauj kontrolēt izmaksas.
Tāpēc daudzi jautā: vai šodien uzņēmumam ir efektīvāk iegādāties aktīvus vai nomāt tos? Un kāpēc arvien vairāk organizāciju izvēlas nomas modeli?
Finansiālā sloga dažādošana
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmumi pāriet no pirkšanas uz nomāšanu, ir vēlme sadalīt finansiālo slogu ilgākā laika periodā. Transportlīdzekļa vai aprīkojuma iegāde parasti ir liels, vienreizējs ieguldījums, kas kavē naudas plūsmu. Nomāšana, piemēram ilgtermiņa auto noma, no otras puses, ļauj sadalīt izmaksas pa mēnešiem vai gadiem, padarot uzņēmuma izdevumus stabilus un viegli paredzamus.
Turklāt nomas modelis ļauj uzņēmumam saglabāt likviditāti un līdzekļus izmantot ieguldījumiem citās jomās. Tas ir īpaši noderīgi izaugsmes posmā esošiem uzņēmumiem, kuriem bieži vien ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejami brīvi līdzekļi.
Bilances optimizācija
Nomas darījumiem ir tieša un bieži vien ļoti pozitīva ietekme uz uzņēmuma bilanci. Tā kā nomātie aktīvi nav iekļauti uzņēmuma bilancē, aktīvu un pasīvu attiecība joprojām ir labāka un kopējais finanšu stāvoklis šķiet stabilāks. Tas sniedz arī labāku pārskatu par budžeta pozīcijām, ko vērtēs investori un potenciālie aizdevēji, kuri pieņems lēmumus, pamatojoties uz uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Labāka bilances struktūra ir priekšrocība arī attiecībā uz bankām, kad nākotnē tiek meklēts finansējums. Turklāt uzņēmums šādā veidā samazina kapitāla piesaisti fiziskajiem aktīviem, kas ļaus vairāk resursu novirzīt pamatdarbībai un izaugsmi veicinošiem ieguldījumiem.
Risku mazināšana, kad tehnoloģijas noveco
Tehnoloģijas strauji attīstās, un līdz ar to esošās tehnoloģijas dabiski noveco. Aprīkojums vai transportlīdzeklis, kas šodien atbilst visām jūsu vēlmēm, pēc dažiem gadiem var vairs tik labi neatbalstīt jūsu uzņēmējdarbības procesus. Nomāšana palīdz ievērojami samazināt šo risku, jo līguma termiņa beigās iekārtas var viegli un bez problēmām nomainīt pret jaunākām iekārtām, neveicot lielus ieguldījumus.
Tas ir īpaši svarīgi jomās, kurās tehnoloģijām ir liela nozīme un inovāciju temps ir straujš, piemēram, medicīnā, IT vai telekomunikācijās. Nomāšanas priekšrocība ir tā, ka uzņēmuma rīcībā vienmēr ir moderns un uzticams risinājums, un novecojošo aktīvu slogs gulstas uz pakalpojumu sniedzēju.
Administratīvie pakalpojumi uzņēmumiem kļūst daudz vienkāršāki
Viena no lielākajām nomas modeļu priekšrocībām ir tā, ka tehniskās un administratīvās izmaksas uzņēmumam nav neparedzamas. Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju nomas paketē jau ir iekļāvuši tehnisko apkopi, remontu, tehnisko atbalstu un apdrošināšanu, tāpēc jums nav jāuztraucas par to izmaksām. Lai gan klientam pašam ir jāveic uzturēšanas un apkopes darbi, rēķinu izrakstīšana notiek ar pakalpojumu sniedzēja starpniecību, un izmaksas ir iekļautas līguma ikmēneša maksā.
Viens no skaidriem šāda risinājuma piemēriem ir pilna servisa līzings kad lietotājam nav jāuztraucas par uzturēšanas cenu pieaugumu, negaidītiem remonta rēķiniem vai papildu tehniskajām izmaksām. Automašīna tiek nodota uzņēmuma rīcībā labā stāvoklī, un tā tiks uzturēta tādā pašā līmenī visā lietošanas laikā, kā noteikts līgumā. Uzņēmumiem tas nozīmē mazāku administratīvo slogu, vienkāršāku izmaksu pārvaldību un skaidru un paredzamu izmaksu struktūru.
Kad noma ir labākais risinājums jūsu uzņēmumam?
Noma nav piemērota katrai organizācijai, taču noteiktās situācijās tā noteikti ir saprātīgākā izvēle. Jo īpaši to ir vērts apsvērt:
- ja uzņēmumam ir straujš attīstības temps, un tāpēc iekārtām, automašīnām vai tehnoloģijām vienmēr jābūt mūsdienīgām; ja atjauninājumi tiek veikti regulāri, nomāšana ir daudz drošāks izmaksu risinājums nekā pirkšana;
- ja ir nepieciešamība saglabāt stabilu naudas plūsmu. Tā vietā, lai veiktu vienreizējus lielus izdevumus, izdevumi tiek vienmērīgi sadalīti pa mēnešiem, tādējādi ievērojami atvieglojot budžeta plānošanu;
- ja ir mainīgs darba režīms, kad nav iespējams precīzi paredzēt, cik ilgi jums būs nepieciešama rezerves automašīna; īstermiņa projektiem, sezonas darbiem vai darbinieku rotācijai ir nepieciešams risinājums, kas neuzliek uzņēmumam ilgtermiņa saistības;
- ja ir vēlme samazināt blakusdarbības. Nomas gadījumā ar uzturēšanu, apdrošināšanu un tehniskajiem jautājumiem nodarbojas pakalpojuma sniedzējs, un tas nozīmē, ka uzņēmumam nav jāizveido atsevišķi administratīvie procesi vai jāmeklē papildu darbinieki;
- ja ir praktiska nepieciešamība izmantot aktīvu, nevis būt tā īpašniekam. Ja īpašumtiesības nedod uzņēmumam stratēģisku priekšrocību, par dabisku izvēli kļūst noma.
No otras puses, iegāde ir loģisks risinājums situācijās, kad aktīvs tiks izmantots ilgu laiku, tā vērtība strauji nesamazināsies vai iegāde uzņēmumam sniedz skaidras konkurences priekšrocības.
Mūsdienu uzņēmējdarbībā tendence ir skaidra: uzņēmumi atsakās no stabilām investīcijām, pārejot uz elastīgākiem risinājumiem. Nomāšana palīdz saglabāt izmaksu līdzsvaru, samazina risku, atbalsta veselīgu bilances struktūru un ļauj koncentrēties uz to, kas patiešām virza uzņēmumu uz priekšu, – uz pamatdarbības attīstību.