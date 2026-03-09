Dziedātāja Rianna.
Slavenības
Šodien 10:47
Losandželosā apšaudīta dziedātājas Riannas māja
Amerikāņu dziedātājas Riannas māja Losandželosā svētdien tika apšaudīta. Tiek ziņots, ka pati dziedātāja tobrīd atradās savā īpašumā.
"Los Angeles Times", atsaucoties uz Losandželosas policijas pārstāvi, ziņo, ka izsaukums saņemts plkst. 13.21 (pēc vietējā laika), un ir arestēta 30 gadus veca sieviete.
Tiek ziņots, ka, atrodoties automašīnā, persona šāvusi aptuveni 10 reizes. Viena lode trāpījusi savrupmājas sienā.
Mājās tobrīd atradās Rianna, taču nav ziņots, ka dziedātāja būtu bijusi ievainota. Dziedātāja šajā īpašumā dzīvo kopā ar savu partneri A$AP Rocky.
Izmeklētāji cenšas noskaidrot uzbrukuma motīvu.