Andrejs Rastorgujevs ielaužas labāko desmitniekā Pasaules kausa masu startā Somijā
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs svētdien Somijā Pasaules kausa septītajā posmā 15 kilometru distancē ar kopēju startu ieņēma astoto vietu.
Uzvaru izcīnīja norvēģis Sturla Holms Lēgreids, kurš šāva ar 100% precizitāti un finišu sasniedza pēc 34 minūtēm un 39,7 sekundēm.
Otro vietu, zaudējot 16,5 sekundes, ieņēma francūzis Ēriks Pero, bet norvēģis Vetle Šostads Kristiansens piekāpās 24,1 sekundi un noslēdza labāko trijnieku. Otrās un trešās vietas ieguvēji nopelnīja pa vienam soda aplim.
Rastorgujevs, kurš vienīgo soda apli nopelnīja otrajā šaušanā stāvus, finišā zaudēja 41,9 sekundes.
Pirmajā šaušanā guļus Rastorgujevs aizvēra visus mērķus un atgriezās trasē 18. vietā, un arī otrajā šaušanā guļus latvietis šāva nekļūdīgi, kas ļāva pakāpties uz astoto pozīciju.
Pirmajā šaušanā stāvus Rastorgujevs turpināja šaut nekļūdīgi, atgriežoties trasē ceturtajā vietā un atpaliekot no labāko trijnieka aptuveni deviņas sekundes. Noslēdzošajā ugunslīnijā viņš tika pie soda apļa, kas lika noslīdēt uz septīto pozīciju. Līdz finišam Rastorgujevs noslīdēja vēl par vienu pozīciju zemāk.
Latvijas biatlonists masu startā šosezon startēja pirmo reizi.
Pasaules kausa kopvērtējumā pirmo vietu ar 999 punktiem saglabā Pero, kuram otrajā vietā ar 797 ounktiem seko itālis Tomaso Džakomels. Rastorgujevs ar 128 punktiem pakāpies uz 34. vietu, kamēr Renārs Birkentāls ar 109 punktiem ierindojas 39. pozīcijā.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc sacensībām Kontiolahti paredzēti vēl Pasaules kausa posmi Otepē un Holmenkollenā.