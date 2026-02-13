Andrejs Rastorgujevs atvainojas visai Latvijas tautai un žurnālistiem
Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs piektdien pēc starta Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sprintā publiski atvainojās Latvijas Televīzijai (LTV) un visai Latvijas tautai.
Jau ziņots, ka Rastorgujevs sprintā izcīnīja 30. vietu, nodrošinot sev vietu olimpiskajā iedzīšanā. Pēc finiša sportists, kā parasti, sniedza interviju LTV, kuru iesāka ar atvainošanos par savām iepriekšējām intervijām. Iepriekšējās intervijās viņš acīmredzami bija domās citur un nespēja iedziļināties jautājumos, sniedzot īsas un dažkārt neskaidras atbildes.
"Pirmkārt, es gribētu atvainoties Latvijas tautai un jums, Emīl un Matīs, par iepriekšējo interviju, jo es biju sarūgtināts par rezultātu, tāpēc arī nesanāca pieslēgties intervijai, vēlreiz atvainojos," sacīja Rastorgujevs.
Runājot par savu sniegumu sacensībās, biatlonists atklāja, ka pirms starta ar treneri bija nolemts vairāk riskēt un šaut ātrāk. "Gandrīz izdevās. Pēdējais aplis man bija ļoti grūts. Nespēju veikt precīzu stāvus šaušanu, kas ietekmēja manu sniegumu, bet olimpiskās spēles vēl nav beigušās. Tagad jāgatavojas iedzīšanai. Mums ir visas iespējas, lai sasniegtu izcilu rezultātu un cīnītos par masu startu."
Sacensībās startēja 90 sportisti. Labākie 60 sprinta sacensību dalībnieki kvalificējas startam iedzīšanas sacensībās svētdien.
Līdzšinējās trīs olimpisko spēļu sprinta sacensībās Rastorgujevs labāko rezultātu sasniedza 2014. gadā, kad izcīnīja 16. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.