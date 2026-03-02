Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1987. gadā dzimušo Zitu Annenu.
Šodien 11:54
Izgāja pastaigāties pa veikalu un neatgriezās mājās. Rīgā meklē bezvēsts prombūtnē esošo Zitu Annenu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1987. gadā dzimušo Zitu Annenu, kura pēdējo reizi bija sasniedzama šā gada 1. martā. Sieviete informējusi, ka pastaigās pa veikalu un dosies mājās, taču līdz šim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 160 cm, smalkas miesas būves, vidēja garuma mati, pie saknēm tumši brūni ar blondiem galiem. Bija ģērbusies bēšā virsjakā, sarkanīgā džemperī ar kapuci, melnos “Reebok” apavi ar baltu zoli. Līdzi bija gaiši zila plecu soma. Uz kreisā pleca tetovējums.
Valsts policija aicina aplūkot Zitas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
