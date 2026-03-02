Ukrainas Gaisa spēki: ziemā Krievija raidījusi vairāk nekā 700 raķetes
Aizvadītā ziema bija viens no smagākajiem pārbaudījumiem Ukrainas pretgaisa sistēmai, jo Krievija uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 700 dažāda veida raķetēm, taču valsts energosistēma tika nosargāta, paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
Trīs ziemas mēnešu laikā Ukrainas Gaisa spēki sadarbībā ar Ukrainas armiju atvairīja 14 masveida kombinētus ienaidnieka uzbrukumus.
"Decembrī un janvārī ienaidnieks veica septiņus masveida uzbrukumus, izmantojot dažāda veida raķetes un bezpilota lidaparātus. Februārī uzbrukumu intensitāte divkāršojās - Ukraina izturēja vēl septiņas liela mēroga apšaudes. Ienaidnieks kombinēja dažāda veida trieciendronu un raķešu palaišanu, mēģinot sarežģīt gaisa situāciju, pārslogot pretgaisa aizsardzības sistēmu un izsmelt resursus," Ukrainas Gaisa spēki pirmdien pavēstīja savā "Telegram" kanālā.
Gaisa spēki norādīja, ka ienaidnieks sistemātiski palielina gan standarta ballistisko raķešu "Iskander-M", gan raķešu, kas sasniedz mērķi pa ballistisko trajektoriju, piemēram, "Kinžal", "Cirkon", H-22/32, S-300/S-400, izmantošanu.
"Tikai trīs mēnešu laikā agresors ir izšāvis vairāk nekā 700 dažāda tipa raķetes," informēja Ukrainas Gaisa spēki.
"Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Ukrainas gaisa telpa ir izturējusi. Enerģētikas sistēma ir saglabāta, pateicoties pretgaisa raķešu spēku, mobilo uguns grupu, radiotehnisko spēku un aviācijas profesionalitātei. Katra pārtvertā raķete ir pierādījums tam, ka esam kļuvuši spēcīgāki, tehnoloģiskāki un pieredzējušāki," piebilsts paziņojumā.
Tomēr Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka ienaidnieks gatavo jaunus uzbrukumus, "taču katra mūsu pretgaisa aizsardzības vienība ir pilnīgā kaujas gatavībā".
"Ukrainas armija šobrīd ir viena no spēcīgākajām un pieredzējušākajām pasaulē, tomēr mūsu aizstāvjiem joprojām nepieciešama partneru palīdzība, jo īpaši regulāras pretgaisa aizsardzības raķešu, aviācijas un cita bruņojuma piegādes, lai aizsargātu Ukrainas pilsētas no Krievijas ballistiskajām raķetēm, spārnotajām raķetēm un droniem," uzsvērts Gaisa spēku paziņojumā.