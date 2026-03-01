Aparjods un Bērziņš ielaužas labāko septiņniekā Pasaules kausa posmā
Latvijas sportisti Kristers Aparjods un Gints Bērziņš svētdien Sanktmoricā Pasaules kausa kamaniņu sportā sezonas pirmspēdējā, astotajā, posmā ieņēma sesto un septīto vietu, bet Kaspars Rinks bija 14. vietā.
Uzvaru izcīnīja Kortīnas sacensību olimpiskais čempions vācietis Makss Langenhans, kurš divu braucienu summā par 0,347 sekundēm pārspēja savu tautieti Fēliksu Lohu. Līderis pēc pirmā brauciena bija vācietis Jonass Millers, taču viņš kļūdījās otrajā braucienā un palika trešais 0,758 sekundes aiz Langenhana.
Aparjods pēc pirmā brauciena bija devītais, bet otrajā sasniedza septīto laiku, summā atpaliekot 1,947 sekundes. Sešas sekundes simtdaļas aiz viņa bija Bērziņš, kuram braucienos bija septītā un devītā pozīcija.
Rinks pēc pirmā brauciena bija augstajā piektajā vietā, taču otrajā ne tikai zaudēja ātrumu, bet arī kļūdījās un uzrādīja tikai 16. rezultātu. Langenhanam latvietis zaudēja 3,13 sekundes.
Pēc posma Sanktmoricā nākamnedēļ Altenbergā tiks aizvadīts sezonas noslēdzošais posms.