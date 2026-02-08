Latvijas kamaniņu sportisti olimpiskajās spēlēs
Sestdien, 7. februārī, Kortīnas trasē aizvadīja pirmos divus braucienus vīrieši kamaniņu sportā. Pēc tiem augstajā ceturtajā vietā ir Kristers Aparjods, ...
"Nebiju pelnījis līdz galam": Aparjods pēc sāpīgās 4. vietas olimpiādē atzīst kļūdas
Latvijas kamaniņu braucējam Kristeram Aparjodam Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs no četriem braucieniem izdevās tikai divi.
Jau ziņots, ka Aparjods svētdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās kamaniņu sportā izcīnīja ceturto vietu, kamēr Gints Bērziņš bija desmitajā pozīcijā.
"Pirmā sajūta ir tāda, ka nebiju pelnījis līdz galam. Olimpiskās spēles ir kaut kas īpašāks, tās nav parastas sacensības, un tie ir četri braucieni. Tas varbūt nav par to, cik tu esi spēcīgs un ātrs, bet par to, cik tu esi precīzs," sarunā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) norādīja Aparjods.
"Man bija iespēja, bet es to izmantoju tikai daļēji. No četriem braucieniem kopā varētu salikt divus, kas izdevās," viņš turpināja.
Aparjods, kuram šī ir trešā olimpiāde, izcēla, ka katras olimpiskās spēles paliek ar kaut ko atmiņā.
"Šīs olimpiskās spēles atcerēšos ar atmosfēru, emocijām, ar to, ka ir atbalstītāji un mani personīgie līdzjutēji, arī Maksa Langengana fani, kuri arī mani atbalsta. Visi mani labākie kamaniņu draugi ir uz goda pjedestāla, bet četriem mums tur vietas nepietiktu. Liels prieks un lepnums arī par viņiem," teica Latvijas sportists.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Aparjods bija piektais, bet Bērziņš - septītais.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.