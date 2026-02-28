VIDEO: Kamaniņu divnieks Upīte/Pavlova kāpj uz pjedestāla Pasaules kausa posmā; Aparjode krīt
Latvijas kamaniņu sporta ekipāža Anda Upīte/Madara Pavlova sestdien Sanktmoricā Pasaules kausa kamaniņu sportā sezonas pirmspēdējā, astotajā posmā izcīnīja trešo vietu.
Olimpietes Marta Robežniece/Kitija Bogdanova bija septītās, bet vīriešu sacensībās Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts bija attiecīgi astotajā un devītajā pozīcijā. Sieviešu vieninieku sacensībās nestartēja olimpiskā vicečempione Elīna Ieva Bota, Zane Kaluma bija 16. vietā, bet Kendija Aparjode pirmajā braucienā krita.
Sieviešu divniekiem startējot 11 ekipāžām, uzvaru svinēja olimpiskās čempiones itālietes Andrea Fetere/Mariona Oberhofere, kuras par 0,595 sekundēm pārspēja vācietes Elīzu Mariju Štorcu/Paulīni Pacu.
Upīte/Pavlova abos braucienos bija trešās un šādu pozīciju izcīnīja arī summā, uzvarētājām zaudējot 0,605 sekundes. Robežniece/Bogdanova braucienos uzrādīja piekto un pēdējo, 11. rezultātu un no uzvarētājām atpalika 1,895 sekundes.
Vīriešiem austrieši Tomass Štoijs/Volfgangs Kindls, lai gan nevienā no braucieniem nebija ātrākie, uzvarēja summā, par nieka četrām sekundes tūkstošdaļām pārspējot itāļus Ivanu Nāgleru/Fabianu Malleieru.
Bots/Plūme pirmajā braucienā bija desmitie, bet otrajā uzrādīja trešo rezultātu, uzvarētājiem zaudējot 1,038 sekundes. Ševics-Mikeļševics/Krasts summā bija vēl 0,52 sekundes lēnāki, braucienos uzrādot devīto rezultātu. Startēja 14 ekipāžas.
Sieviešu vieninieku sacensībās uzvarēja vāciete Jūlija Taubica, kura par 0,121 sekundi pārspēja tautieti Merli Frēbeli. Kaluma pēc pirmā brauciena bija 15., bet otrajā uzrādīja lēnāko laiku 16 dalībnieču konkurencē, kamēr Aparjode pirmajā braucienā krita. Bota starptautisko sezonu ir noslēgusi.
Pirms pēdējā posma kopvērtējumā līderes sieviešu divnieku ekipāžām ir austrietes Selīna Egle/Lara Kipa, kuras iekrājušas 695 punktus jeb 127 punktus vairāk par vicelīderēm Dajanu Eiterbergeri/Magdalēnu Mačinu no Vācijas, tādējādi kopvērtējumā ir nepanākamas. Upīte/Pavlova ir piektās, no ceturtās vietas atpaliekot par 11 punktiem, bet Robežniece/Bogdanova atrodas astotajā vietā.
Vīriešu divnieku ekipāžām sezonas titulu nodrošinājuši vācieši Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, kuri nopelnījuši 636 punktus jeb 122 vairāk nekā vicelīderi austrieši Juri Gats/Rikardo Šepfs. Bots/Plūme ir ceturtie, no trijnieka atpaliekot par 14 punktiem, bet 65 punktus aiz muguras viņiem ir Ševics-Mikeļševics/Krasts.
Sieviešu vieninieku sacensībās līdere ir Taubica, kura guvusi 549 punktus un par 19 punktiem apsteidz Frēbeli. Bota ir desmitā, Aparjode - 12., bet Kaluma ieņem 15. pozīciju.
Svētdien paredzētas sacensības vīriešu vieniniekiem. Pēc posma Sanktmoricā nākamnedēļ Altenbergā tiks aizvadīts sezonas noslēdzošais posms.