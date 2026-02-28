Līgai Bērziņai pasniegts Talsu novada pateicības raksts
Līgai Bērziņai pasniegts Talsu novada pateicības raksts

Februāra mēnesī Talsu novadā pasniegts pateicības raksts Valdemārpils bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītājai Līgai Bērziņai par 30 darba gadiem.

Bērziņas ieguldījums nozīmīgi veicinājis bērnu lasītprasmes attīstību un bibliotēkas darbu, radot iedvesmojošu un zināšanām atvērtu vidi jaunākajiem lasītājiem.

Talsu novada pašvaldība pateicas par ilggadēju profesionālu darbu, atbildību un sirdsdegsmi, strādājot ar bērniem un jauniešiem.

