Spānija brīdina PVO: cūku gripas vīrusu var pārnēsāt no cilvēka uz cilvēku
Spānija ir informējusi Pasaules Veselības organizāciju, ka cūku gripas vīrusa A(H1N1) variantu var pārnēsāt no cilvēka uz cilvēku, piektdien aģentūrai “Reuters” apstiprināja Katalonijas reģiona veselības iestāžu pārstāvis.
Katalonijas veselības departaments norādīja, ka tas nav cilvēkiem bīstams vīruss. Inficētajai personai nebija gripai līdzīgu simptomu. Tāpat tiek ziņots, ka vīruss nav tālāk izplatījies cilvēkiem, kuriem bija tiešs kontakts ar inficēto personu.
Laikraksts "El País", atsaucoties uz Katalonijas veselības departamenta avotiem, iepriekš ziņoja, ka pacients — kurš kopš tā laika ir atveseļojies — nebija pavadījis laiku cūku fermā vai bijis saskarē ar cūkām, kas ekspertiem lika secināt, ka vīruss tika pārnests no cilvēka uz cilvēku.