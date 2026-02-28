"Omloop Nieuwsblad": Toms Skujiņš finišē 36. vietā
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš sestdien Beļģijā finišēja 36. vietā pavasara pirmajā klasikā "Omloop Nieuwsblad", kamēr uzvaru svinēja nīderlandietis Matjē van der Pūls.
Šajā velobraucienā riteņbraucēji mēroja 207,2 kilometrus garu distanci ar 12 kāpumiem un astoņiem bruģa sektoriem.
Pirmspēdējā no kāpumiem apmēram 16 kilometrus pirms finiša solo atrāvienā aizdevās un uzvaru svinēja van der Pūls ("Alpecin-Premier Tech"), kurš finišēja četrās stundās 53 minūtēs un 55 sekundēs.
Pēc 22 sekundēm finiša līniju šķērsoja cits nīderlandietis Tims van Deiks ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), bet vēl divas sekundes atpalika beļģis Floriāns Vermēršs ("UAE Team Emirates - XRG").
Peletonā notika vairāki kritieni, un Skujiņš finišu sasniedza otrajā lielajā grupā, kas uzvarētājam zaudēja divas minūtes un divas sekundes. Skujiņš guva augstāko pozīciju "Lidl - Trek" komandā un tika pie astoņiem UCI punktiem.
"Omloop Nieuwsblad" norisinājās 81. reizi vēsturē.