Patrīcija Eiduka paliek 0,05 sekundes Pasaules kausa sprinta pusfināla
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka sestdien Zviedrijā Pasaules kausā distanču slēpošanā sprintā brīvajā stilā iekļuva labāko trīsdesmitniekā.
Kvalifikācijā Eiduka ar finišu trīs minūtēs un 4,50 sekundēs uzrādīja 14. rezultātu 55 dalībnieču konkurencē un kvalificējās izslēgšanas cīņām.
Savā ceturtdaļfināla slēpojumā latviete piekāpās tikai zviedrietēm Majai Dālkvistai un Mūai Lundgrēnai par attiecīgi 0,22 sekundēm un piecām sekundes simtdaļām, kas viņu šķīra no pusfināla. Ceturtdaļfināls ar Eidukas dalību bija lēnākais no pieciem, tādējādi viņai neizdevās iekļūt pusfinālā arī rezultātu (3:09,06).
Vīriešiem kvalifikācijā Lauris Kaparkalējs ieņēma 54. vietu 65 dalībnieku konkurencē. Finišējot divās minūtēs un 46,45 sekundēs, no labāko trīsdesmitnieka jeb izslēgšanas cīņām viņš atpalika 4,95 sekundes.
Svētdien 20 kilometru skiatlonā, kas sāksies plkst. 17.05, plānots startēt tikai Eidukai.
Sezonas noslēgumā notiks arī Pasaules kausa sacensības Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.