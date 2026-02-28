TEKSTA TIEŠRAIDE. Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; Irāna noliedz, ka triecienos būtu nogalinātas augstas amatpersonas
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai. Par to paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs. Viņš norādījis, ka tas darīts, lai novērstu draudus Izraēlai.
Jau ziņots, ka operācijā piedalās arī Amerikas Savienotās Valstis, ziņoja "New York Times", atsaucoties uz avotu.
"Izraēlas valsts veica preventīvu triecienu Irānai, lai novērstu draudus Izraēlai," sacīja Kacs.
Avots Izraēlas Aizsardzības ministrijā aģentūrai "Reuters" pastāstīja, ka trieciens tika saskaņots ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Operācija tika plānota pirms vairākiem mēnešiem, un precīzs sākuma datums tika noteikts pirms vairākām nedēļām, piebilda amatpersona.
Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; Irāna atbildot raidījusi raķetes un dronus
Kāds aculiecinieks iemūžinājis pagaidām nezināma veida lādiņa, raķetes triecienu netālu no greznās "Fairmont" viesnīcas Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.
Izraēlā netālu no Telavivas sestdien Irānas raķetes trāpījušas vismaz divām ēkām, vēsta LETA, atsaucoties uz Izraēlas tīmekļa mediju "Ynet".
Trāpīts namam Bnei Brakā, uz austrumiem no Telavivas. Šobrīd nav ziņu, ka Bnei Brakā kāds būtu ievainots.
Trāpīts arī namam Roš Haajinā, kas atrodas tālāk uz austrumiem.
Izraēlas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests paziņoja, ka tā darbinieki dodas uz vietām, kur trāpījušas raķetes. Līdz šim nav ziņu par bojāgājušajiem.
Linda Bērziņa, ETP grupas preses pārstāve konstitucionālo lietu, juridisko lietu un petīciju jautājumos, informējusi Jauns.lv par ETP grupas Eiropas Parlamentā nostāju jautājumos saistībā ar notikumiem Irānā.
Eiropas Parlamenta ziņotājs Irānas jautājumos Lukas Furla (Loucas Fourlas, Kipra) uzsver:
"Šībrīža notikumi Irānā ir ļoti satraucoši un tie vēl vairāk destabilizē jau tā neaizsargāto reģionu. Mēs rūpīgi uzraugām situāciju un pastāvīgi koordinējam savu rīcību ar partneriem. Kā Eiropas Parlamenta referents Irānas jautājumos es atkārtoju, ka reģionālās stabilitātes nodrošināšana un globālās kodolieroču neizplatīšanas režīma saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga.
Jāizvairās no jebkādām darbībām, kas varētu izraisīt turpmāku konflikta eskalāciju. Eiropas Savienība jau ir devusi atbildes reakciju Irānas režīma aktivitātēm, vienlaikus turpinot atbalstīt tās diplomātiskās sarunas un darbības, kuru mērķis ir risināt jautājumu par kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu, panākot sarunu ceļā pieņemamu risinājumu. Raķešu uzbrukumi Izraēlai ievērojami palielina plašākas konfrontācijas risku.
Tā kā Kipra, ES dalībvalsts, atrodas ģeogrāfiski vistuvāk šim reģionam, uzskatām, ka šie notikumi tieši ietekmē mūsu kopīgās Eiropas drošību. Es aicinu visas puses izrādīt maksimālu atturību, aizsargāt civiliedzīvotājus un pilnībā ievērot starptautiskās tiesības. Eiropai jāpaliek vienotai, atbildīgai un stingri apņēmusies nodrošināt stabilitāti un mieru."
Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā, apvienojot 187 deputātus no visām dalībvalstīm. Latviju tajā pārstāv Eiropas Parlamenta deputātes Sandra Kalniete un Inese Vaidere.
Jauns.lv ir izdevies sazināties ar vienu no “airBaltic” reisa BT792 (Dubaija-Rīga) pasažierēm, kura informē, ka pilsētas teritorijā ir dzirdami sprādzieni.
Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks.
ASV un Izraēlas triecienos sestdien augstas Irānas politiskās amatpersonas nav nogalinātas, paziņoja Irānas vadības pārstāvji.
Prezidents Masuds Pezeškiāns ir drošībā, platformā "X" pavēstīja viņa vietnieks Mohammads Džafars Kaempana.
Platformā "Telegram" prezidenta dēls Jusefs Pezeškiāns pauda, ka šoreiz "slepkavības mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi".
Armija noliedza sava komandiera ģenerālmajora Amira Hatami nāvi, bet ziņu aģentūra "Fars" vēsta, ka parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bakers Kalibafs un Augstākās nacionālās drošības padomes vadītājs Ali Laridžani nav cietuši.
Izraēlas armija iepriekš ziņoja, Izraēlas triecienu mērķis Teherānā bija vietas, kur sapulcējušās augsta ranga politiskās un drošības amatpersonas.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
ASV un Izraēlai sestdien veicot triecienus Irānai, Minabā, Hormozgānas provincē Irānas dienvidos, raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai, un bojāgājušo skaits šajā triecienā sasniedzis 57, vēsta Irānas mediji, atsaucoties uz amatpersonām.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien, pēc tam kad Izraēla un Savienotās Valstis bija sākušas uzbrukumu Irānai, intervijā laikrakstam "Washington Post" pauda, ka vēlas brīvību Irānas tautai.
