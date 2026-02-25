10 vīru "Juventus" gandrīz paveic brīnumu, atspēlējot 3 vārtu deficītu, taču netiek Čempionu līgas astotdaļfinālā, veiksme uzsmaida "Galatasaray", čempionei PSG un "Real"
Turīnas "Juventus" ar 10 spēlētājiem gandrīz paveica brīnumu, pret Stambulas "Galatasaray" atspēlējot triju vārtu deficītu, tomēr papildlaikā pretinieki bija veiksmīgāki un iekļuva UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā, kur turkiem pievienosies čempione, Parīzes "Saint Germain", kā arī Madrides "Real" un pirms dažām stundām uzvarējusī "Atalanta".
Turīnas "Juventus", kas pirmajā mačā zaudēja ar 2:5, mājās ar 3:0 (1:0) pamatlaikā uzvarēja Stambulas "Galatasaray". Tā kā divu spēļu summā rezultāts bija neizšķirt 5:5, tika izspēlēts papildlaiks, kurā Stambulas vienība bija pārāka ar 2:0 (1:0), summā nodrošinot uzvaru ar 7:5.
Pamatlaika pirmajā puslaikā 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Manuels Lokatelli, bet otrajā puslaikā Stambulas vienības vārtos bumbu raidīja Federiko Gati un Vestons Makenijs. Jau otrā puslaika ievadā "Juventus" palika mazākumā, kad sarkano kartīti nopelnīja Loids Kellijs. Papildlaika pirmā puslaika izskaņā "Galatasaray" vadībā izvirzīja Viktors Osimens, un, tuvojoties papildlaika beigām, pārsvaru dubultoja Bariss Jilmazs.
Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas uzvarētāji Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti izslēgšanas spēļu pirmās kārtas atbildes mačā PSG mājās ar 2:2 (0:1) cīnījās neizšķirti ar "Monaco", bet divu cīņu summā Parīzes vienība uzvarēja ar 5:4. Pirmajā puslaikā Monako komandu vadībā izvirzīja Maness Akliušs, panākot neizšķirtu divu maču summā. Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm viesi palika mazākumā, kad otro dzelteno kartīti nopelnīja Mamadū Kulibalī. Otrajā puslaikā parīzieši guva divus vārtus sešu minūšu nogrieznī, atjaunojot pārsvaru. "Monaco" vārtos bumbu raidīja Markīnjuss un Hviča Kvarachelija. Kompensācijas laika ievadā Parīzes vienības vārtos vēl bumbu raidīja Džordans Teze, taču PSG nosargāja pārsvaru divu maču summā.
Savukārt "Real" savā laukumā ar 2:1 (1:1) uzvarēja Lisabonas "Benfica", divu spēļu summā madridiešiem izcīnot uzvaru ar 3:1. Mača ievadā 14. minūtē Lisabonas komandu vadībā izvirzīja Rafa Silva, bet aptuveni divas minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Oreljēns Čuameni, atgūstot madridiešiem arī pārsvaru divu spēļu summā. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, 80. minūtē vēl "Benfica" vārtsargu pretuzbrukumā pārspēja Vinisuss Žuniors. Otrajā puslaikā savainojumā iedzīvojās "Real" aizsargs Rauls Asensio, kurš laukumā nespēja pamest pats un tika nogādāts prom no laukuma uz nestuvēm.
Jau ziņots, ka vietu astotdaļfinālā nodrošināja arī Bergāmo "Atalanta", kas savā laukumā ar 4:1 pārspēja Vācijas bundeslīgas klubu Dortmundes "Borussia", divu maču summā izcīnot uzvaru ar 4:3.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".