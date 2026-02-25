Klātesot slavenībām, “Samsung” prezentē savu jauno “Galaxy S26” viedtālruņu sēriju. FOTO

“Samsung” prezentē savu jauno “Galaxy S26” viedtālruņu sēriju kafejnīcā "Kalve"; 25.02.2026.
25. februārī kafejnīcā "Kalve" “Samsung” iepazīstināja savu jauno “Galaxy S26” viedtālruņu sēriju.
Omulīgā gaisotnē un dažādu Latvijas slavenību klātbūtnē Dienvidkorejas elektronikas gigants "Samsung" kafejnīcā "Kalve" iepazīstināja ar jaunās "Galaxy S26" sērijas viedtālruņiem.
Starp tiem ir arī "Galaxy S26 Ultra" ar pasaulē pirmo iebūvēto "Privacy Display" mobilajā tālrunī, kas nodrošinās lietotājiem jaunu privātuma līmeni, pasargājot ekrānu no ziņkārīgiem skatieniem.
Jaunie Samsung "Galaxy S26" sērijas viedtālruņi Latvijas tirgū ir pieejami no 25. februāra.