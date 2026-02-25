Kremļa draugs Orbāns biedē ar Ukrainas uzbrukumu un sūta armiju sargāt Ungārijas energoobjektus
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns trešdien paziņoja, ka nolēmis izvietot karavīrus enerģētikas infrastruktūras aizsardzībai, atsaucoties uz it kā pastāvošajiem Ukrainas plāniem kaitēt Ungārijas energosistēmai.
Ungārijas premjers pēc Aizsardzības padomes sanāksmes paziņoja, ka Ukraina esot "plānojusi jaunas darbības", lai kaitētu Ungārijas energosistēmai, paralēli Krievijas naftas piegāžu pārtraukšanai pa naftas vadu "Družba", un tāpēc viņš esot gatavs rīkoties.
"Es devu rīkojumu pastiprināt enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Mēs izvietosim militāros spēkus pie enerģētikas objektiem un nodrošināsim nepieciešamos līdzekļus, lai novērstu uzbrukumus," klāstīja Orbāns.
"Policija patrulēs ap elektrostacijām, sadales stacijām un dispečeru centriem," piebilda premjers.
Dots rīkojums aizliegt dronu lidojumus reģionā, kas robežojas ar Ukrainu, norādīja Orbāns.
Iepriekš Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto apgalvoja, ka naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Krievijas nafta tika piegādāta Ungārijai un Slovākijai, bojājumus nav nodarījusi Krievijas raķete un ka Ukraina apturējusi Krievijas naftas piegādes Ungārijai tikai politisku iemeslu dēļ, lai gaidāmajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās atbalstītu opozīciju.
Ministrs apstiprināja, ka šī iemesla dēļ Ungārija turpinās bloķēt gan Eiropas Savienības (ES) 20. sankciju paketi pret Krieviju, gan 90 miljardu eiro Eiropas aizdevuma piešķiršanu Ukrainai.
Sijārto arī vēlreiz pārmeta Ukrainai "antiungārisku politiku" un naidu pret Ungāriju.
Parlamenta vēlēšanas Ungārijā notiks aprīlī. Sabiedriskās domas aptaujas liecina par opozīcijas partijas "Tisza" ievērojamu pārsvaru.