"Metallica" līderis Džeimss Hetfīlds bildina draudzeni zem ūdens
Grupas “Metallica” līderis Džeimss Hetfīlds iepriekš 25 gadus bija precējies ar Frančesku Hetfīldu. 2022. gadā viņš laulību šķīra un tagad sāk jaunu dzīvi. Nesen viņš bildinājis draudzeni Adrianu Džiletu un izdarījis to ļoti ekstravagantā veidā.
Džeimss Hetfīlds vārda tiešā nozīmē ir gatavs ienirt jaunā savas dzīves lappusē. 15. martā smagā metāla grupa paziņoja, ka viņu solists ir lūdzis savas mīļotās Adrianas Džiletas roku un izdarījis to ļoti radošā veidā - zem ūdens.
Tērpies pilnā nirēja aprīkojumā, Hetfīlds turēja rokās paša rakstītu zīmi ar uzrakstu: „Adriana Džileta, vai tu mani precēsi?” Mūziķim līdzās peldēja Adiana, kura fotogrāfijas uzņemšanas brīdī rādīja atvērtu juvelierizstrādājumu kastīti ar gredzenu un ar otru roku savu piekrišanu ar augšup paceltu īkšķi.
„Viņa teica jā!” – bija rakstīts pie attēla, ko savā kontā publiskoja grupa “Metallica”.
Adriana Džileta šo nozīmīgo brīdi atzīmēja arī savā personīgajā “Instagram” lapā, daloties ar to pašu zemūdens attēlu un fotogrāfiju ar vaļhaizivi no viņu kopīga piedzīvojuma. „Vislabākais dzimšanas dienas ceļojuma pārsteigums... Peldēšana ar vaļhaizivīm piektdien, 13. datumā... ar visunikālāko, īpašāko un romantiskāko priekšlikumu, kādu Zivis jebkad varētu iztēloties,” rakstīja jaunā līgava. „Jūrā, kas pilna ar zivīm, mēs satikām viens otru... Paldies, Dievs, ka mūs saliki kopā...”
Šī saderināšanās iezīmē jaunu posmu Hetfīlda dzīvē pēc šķiršanās no Frančeskas Hetfīldas 2022. gadā. Pāris laulībā nodzīvoja 25 gadus. Tiek ziņots, ka mūziķis ar Adrianu Džiletu sācis satikties 2023. gadā.
Savukārt jau pavisam drīz “Metallica” atsāks savu M72 pasaules turneju. Nākamā posma starts paredzēts 9. maijā olimpiskajā stadionā Atēnās, kam sekos citi koncerti Eiropā. Oktobrī grupa sniegs 24 koncertu rezidentūras šovus Lasvegasā.