Latvijas Šaušanas federācija sumina izcilniekus ar “Gada laureāts 2025” balvām
21.februārī Vecumniekos tika pasniegtas Latvijas Šaušanas federācijas “Gada laureāts 2025” balvas. Klātesot Latvijas Šaušanas federācijas prezidentam Raimondam Bergmanim, pašvaldību pārstāvjiem, treneriem, sportistiem, viņu ģimenes locekļiem un draugiem, tika godināti šaušanas sporta izcilnieki un balvas pasniegtas pavisam 15 nominācijās.
Latvijas Šaušanas federācijas balva “Par mūža ieguldījumu šaušanas sportā” tika pasniegta Laimai Saivai. Viņa 1971.gadā iestājās Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (vēlāk — Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) kā ātrslidotāja, bet jau 1973. gadā, veiksmīgi startējot GDA sacensībās, pārgāja uz šaušanas specialitāti. 1975. gadā absolvēja institūtu, iegūstot fiziskās audzināšanas pasniedzējas kvalifikāciju. Pēc studijām strādāja augstskolas dažādās katedrās, bet no 1990. gada bija patstāvīga šaušanas pasniedzēja Slēpošanas katedrā, kur strādāja līdz pat aiziešanai pensijā. Izstrādājusi metodiskos materiālus un studiju programmas šaušanā bakalaura un maģistra līmenī. Augstskolā nostrādājusi vairāk nekā 45 gadus, un “caur viņas rokām” izgājuši gandrīz visi Latvijas šaušanas sporta treneri.
Par gada sportistu Ložu šaušanā pistoļu vingrinājumos tika atzīts Lauris Strautmanis, kas ar savu sniegumu un attieksmi iemieso patiesu sporta garu – cieņu pret konkurentiem, neatlaidību ceļā uz mērķiem un lepnumu par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā arēnā. 2025.gadā Pasaules čempionātā izcīnīta 5. un 6.vieta, Eiropas čempiona tituls un atkārtots Eiropas rekords šaušanā ar mazkalibra pistoli Francijā, olimpiskajā Šaterū šautuvē. Divas otrās vietas Eiropas kausa finālā, kā arī komandu vērtējumā uzvara Pasaules armiju čempionātā Norvēģijā. Un šo sarakstu varētu vēl turpināt…
Balva “Gada sportiste Ložu šaušanā šauteņu vingrinājumos” tika pasniegta Dobeles Sporta skolas audzēknei Anetei Tukišai. Viņa ir viena no Latvijas perspektīvākajām šauteņniecēm, kura ar neatlaidīgu darbu un augstiem sasniegumiem pierādījusi sevi gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Izcīnīta sudraba medaļa Ziemeļmaķedonijā notikušajā Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiskā festivālā. Pērnā gada rudenī starptautiskās sacensībās sasniegts Latvijas rekords šaušanā ar pneimatisko šauteni. Demonstrējot izcilu precizitāti, koncentrēšanās spējas un psiholoģisko noturību, viņas mērķtiecība un disciplīna treniņu procesā ir pamats stabilam sniegumam sacensībās.
Laureāts nominācijā “Gada sportists Stenda šaušanā” – Raiens Lukass Kukutis. Viņš ir viens no talantīgākajiem apaļā stenda šāvējiem Eiropā savā vecumā, ko spējis apliecināt aizvadītajā U21 Eiropas čempionātā Šateru olimpiskajā šautuvē, Francijā, sasniedzot personisko rekordu ar 119/125 sašautiem mērķiem pamatsacensībās. Izcīnot divas 7. vietas EČ, saglabājis arī vietu Latvijas Olimpiskajā vienībā, kas jaunajā sezonā dos iespējas sasniegt jaunas virsotnes.
Balvu “Gada sportists Medību šaušanā” pasniedza Agnim Dombrovicam. A.Dombrovics ir viens no vadošajiem Latvijas medību šaušanas sportistiem. 2025. gada sezonā viņa vārds apbalvošanās ceremonijās izskanēja vismaz 17 reizes – par godalgotajām vietām Latvijas Kausa izcīņās un čempionātos. 2025.gadā viņš labojis Latvijas rekordus SK-35 (trīs sērijās) un SK-50LR (vienā sērijā). Kopumā viņa kontā ir 11 nacionālie rekordi. Viņš ar cieņu un pietāti atceras un piemin savu pirmo treneri – Andri Jaunbērziņu. Pieredzējis sportists un šaušanas sporta attīstības veicinātājs, kurš labprāt dalās savās zināšanas ar citiem sportistiem. Prieku sagādā pats šaušanas process un līdz ar prieku nāk arī panākumi.
Balvu “Gada jaunais sportists Medību šaušanā” saņēma Nauris Kļaviņš. Viņš ir viens no diviem junioru vecuma sportistiem, kurš medību šaušanas sacensībās nesacenšas ar saviem vienaudžiem, bet gan ar pašiem labākajiem no pieaugušo vidus – meistaru grupā. Un ir gadījies būt sacensību labākajam – 1.vietas ieguvējam, aiz sevis atstājot pat Agni Dombrovicu. Viņā mīt sacensību uzvarētājgars. Viņš ir jauno mednieku nometnes “Vanagacs” absolvents, tagad jau nometnes mācību spēks, šaušanas prasmes nododot citiem jauniešiem. Viņa vārds minēts pretim 5 dažādiem Latvijas rekordiem medību šaušanā.
“Gada sportists Lietišķajā šaušanā” – Andris Raiskums. Uz šaušanas sporta skatuves šis sportists ir jau pietiekami ilgu laiku, lai viņu atpazītu gan lietišķās, gan praktiskās, gan ložu šaušanas sekcijās. Kādreizējais dienests bruņotajos spēkos, gatavojot Latvijas karavīrus dalībai starptautiskajās operācijās, devis rūdījumu un šaušanas prasmes. Prasmes, ko viņš turpina attīstīt un pilnveidot. 2025.gada sezonā lietišķās šaušanas sacensībās šim sportistam bija visvairāk godalgotās vietas, augstvērtīgi sasniegtie rezultāti vairākos vingrinājumos.
“Gada sportists Praktiskajā šaušanā” – Andris Heibergs. Kādu laika posmu Starptautiskās praktiskās šaušanas konfederācijas 3.līmeņa sacensību dalībnieki uz pjedestāla nebija redzējuši Latvijas sportistus. 2025.gada sezonā Latvijas praktiskās šaušanas pārstāvis mainīja lietu gaitu un uzreiz 3 starptautiskajās sacensībās stājās uz 1.vietas pjedestāla viskonkurētākajā ieroču divīzijā - “Produkcija”.
Balvu “Gada labākais treneris” saņēma Dobeles Sporta skolas treneris Armands Freimanis. Viņa audzēkne Anete Tukiša izcīnīja sudraba medaļu Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiskajā festivālā Ziemeļmaķedonijā. Tā bija pirmā Latvijai izcīnītā medaļa Eiropas līmeņa sacensībās šauteņu vingrinājumos pēdējo četrdesmit gadu laikā. Tas nav tikai viens panākums – tas ir apliecinājums gadiem ilgam darbam, ticībai saviem audzēkņiem un spējai neatkāpties.
Nominācijā “Gada pārsteigums šaušanas sportā” tiek izvirzīti sportisti, kuri iepriekš izcilus rezultātus nebija sasnieguši, bet 2025. gada sezonā Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās sasniedza vienu vai vairākus augstus sportiskus rezultātus. Uldis Jaunsproģis 2025.gadā Vācijā izcīnīja 1.vietu kopvērtējumā 25.jubilejas policijas precīzās šaušanas Pasaules čempionātā ieroču divīzijā “Sarkanā punkta tēmēklis”. Jāatzīmē, ka gatavojoties uzvarai Starptautiskajā arēnā, laboja divus Latvijas rekordus.
Nominācijai “Gada izrāviens šaušanas sportā” tiek izvirzīti Latvijas sportisti vecumā līdz 22 gadiem, kas šajā gadā uzrādījuši izcilus sportiskos rezultātus. Balva “Gada izrāviens sieviete” ložu šāvējai Ādažu interešu izglītības pulciņa audzēknei Līvai Krūmiņai. Viņa ir enerģiska un talantīga jaunā sportiste, kura strādā un izkopj savu meistarību. Viena no daudzsološajām Latvijas sportistēm savā vecuma grupā, demonstrējot koncentrēšanās spējas, augstu precizitāti un sacensību pieredzi starptautiskā līmenī. 2025. gada Eiropas jauniešu čempionātā šaušanā ar pneimatisko pistoli viņa uzvarēja U-18 vecuma grupā SOLO vingrinājumā, kļūstot par čempioni un izcīnot zelta medaļu. Tāpat viņa bija daļa no Latvijas junioru komandas, kas ieguva sudrabu medaļu Eiropas junioru čempionātā komandu vērtējumā šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. 2025.viņai bija izrāviena gads.
Nominācijā “Gada izrāviens šaušanas sportā – vīrietis” balvu pasniedza Stenda šaušanas sportistam Kārlim Jurgenovskim. Viņš ar savu entuziasmu, neatlaidību un fanātismu jau tik agrīnā vecumā ir kļuvis par absolūto līderi tranšejas stenda šaušanā valsts mērogā, regulāri svinot uzvaras valsts čempionātos pieaugušo konkurencē. Aizvadītajā sezonā viņš sevi skaļi pieteica arī Eiropas līmenī, izcīnot Latvijai pirmo medaļu vēsturē tranšejas stendā jauniešiem. Sudraba medaļa U18 Eiropas čempionātā Grieķijā tika izcīnīta pieveicot, Čehijas jaunieti pāršaudē pēc vienāda rezultāta sasniegšanas pamatsacensībās! Viņam viss vēl priekšā, bet pilnīgi noteikti pagājušā sezona, bija pamatīgs un kvalitatīvs izrāviens puiša sportiskajā karjerā!
Par Latvijas Šaušanas federācijas Gada sportistu ar īpašām vajadzībām tika sveikts Gundars Bricis, Sportista cīņu biedri viņu izceļ ar neatlaidību, mērķtiecību un koncentrēšanās spēju sacensībās, startējot gan pistoļu, gan šauteņu disciplīnās. Šī neatlaidība un sasniegumi var kalpot kā piemērs daudziem sportistiem. COVID laikā, kad nebija iespējas trenēties šautuvē, viņš ierīkoja treniņu vietu savā piemājas darbnīcā. 2025. gada oktobrī kopā ar citiem Latvijas parašāvējiem devās uz Poliju, kur izcīnīja divas uzvaras – vīriešu komandu un jaukto komandu vērtējumā pistoļu disciplīnās. Savukārt novembrī Lietuvā notikušajās World Shooting Para Sport Grand Prix sacensībās, kurās piedalījās desmit valstu sportisti, ieskaitot arī ļoti spēcīgos Dienvidkorejas sportistus, izcīnīja bronzas medaļu šauteņu disciplīnā.
Nominācijā “Gada komanda šaušanas sportā” federācijai valdei bija vissarežģītākā izvēle, jo Latvijas komandām bijuši ļoti vērtīgi panākumi starptautiskajā arēnā – gan mūsu vīriešu pieaugušo komandai 2.vieta Eiropas čempionātā šaušanā ar mazkalibra pistoli, gan sudrabs Eiropas U-18 junioru čempionātā, gan 7.vieta jaukto pāru sacensībā Eiropas čempionātā šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem, gan 2.vieta Eiropas kausa finālā jaukto pāru sacensībā.
Eiropas šaušanas sportā 2025.gada pavasaris iezīmējās ar jaunām vēsmām un pirmo reizi tika organizēti kontinenta čempionāti dažādām jauniešu/junioru vecuma grupām. Tika ieviesti arī jauni vingrinājumi. Un mūsu meitenes šo izdevību izmantoja. Viņas izcīnīja sudraba medaļas Eiropas U18 čempionātā vingrinājumā TRIO, kā arī katra no viņām šajās sacensībās izcīnīja medaļas arī individuālajā vērtējumā. Gada komanda šaušanas sportā Eiropas U18 sudraba medaļu īpašnieces Kristiāna Agule, Alise Dvarišķe, Līva Krūmiņa.
Latvijas Šaušanas federācijas prezidenta speciālā balva tika piešķirta Daugavpils sporta skolas direktoram Ērikam Sevčenko par neizsīkstošu šaušanas sporta atbalstu Daugavpilī.
Latvijas Šaušanas federācija pasākumu “Gada laureāts” organizē ceturto gadu pēc kārtas un tajā tradicionāli tiek izcelti aizvadītā gada lielākie panākumi šaušanas sportā. Latvijas Šaušanas federācija apvieno ložu, lietišķās un praktiskās, kā arī medību/stenda šaušanas sekcijas. Šaušana ir tradīcijām bagāts sporta veids. Tas ir bijis viens no deviņiem sporta veidiem, kas tika iekļauts 1896.gadā notiekošajās pirmajās atjaunotajās Olimpiskajās spēlēs Atēnās.