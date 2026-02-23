Latvijas basketbola izlases treneris Sito Alonso skaidro, kādēļ pašlaik jūtas komfortablāk
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Sito Alonso jūtas komfortablāk darbā ar valstsvienību, nekā tas bija viņa pirmajā sasaukumā novembrī, pirmdien preses konferencē uzsvēra treneris.
Novembrī kvalifikācijas F grupas turnīra ievadā Latvijas valstsvienība pirmajā spēlē Rīgā zaudēja Nīderlandes izlasei ar 78:86, bet izbraukumā ar 86:68 pieveica Austrijas izlasi. Šajā logā Latvijas izlase divreiz tiksies ar Poliju, vispirms mājās un pēc tam izbraukumā.
"Pirmajā logā bija grūti, jo bija īss laika periods, lai strādātu pie niansēm uzbrukumā un aizsardzībā. Tomēr svarīgāk par taktiskajām un tehniskajām lietām vissvarīgākais ir nodot spēlētājiem vēstījumu par to, kāda rakstura komandu vēlos redzēt. Pirmās dienas pagāja, cenšoties izskaidrot manu basketbola filozofiju. Tagad ir vieglāk gan spēlētājiem, gan man," stāstīja Alonso, kurš pēc Eiropas čempionāta amatā nomainīja Luku Banki.
Alonso arī uzsvēra, ka ir labāk sastrādājies ar saviem asistentiem izlasē Robertu Štelmaheru, Artūru Visocki-Rubeni, Kasparu Vecvagaru un Dāvi Čoderu.
"Runājām par lietām, kuras nepieciešams uzlabot. Asistenti tagad mani pazīst labāk, un saziņa mūsu starpā ir vieglāka. Viņi man daudz palīdz. Esmu priecīgs par Kasparu, kurš uzvarēja kausa izcīņā, priecīgs arī par Dāvi, kuram tagad ir jauni pienākumi," teica Alonso.
Aizvadītajā nedēļā Alonso vadītā Mursijas UCAM komanda nepārvarēja Karaļa kausa ceturtdaļfinālu, ar 85:91 zaudējot "Barcelona" vienībai.
"Pēc zaudējuma biju sarūgtināts, jo lielāko daļu mača kontrolējām spēles gaitu. Tagad man jāpārgrupē spēki uzdevumiem, kas mani sagaida izlasē," uzsvēra Alonso.
Toties par kausu ieguvēju kļuva savulaik pie Alonso spēlējušais Rodions Kurucs, kurš patlaban pārstāv Vitorijas "Baskonia" komandu. Vecākais no brāļiem Kuruciem gan nevarēs pievienoties izlasei šajā logā.
"Esmu gandarīts, ka viņš ar "Baskonia" izcīnīja titulu. Redzēju spēles, kurās viņš cieta, jo spēlēja ar traumu. Ja viņš varētu palīdzēt izlasei, tad tā arī darītu," par Kurucu teica Alonso.
Paredzams, ka komandai pievienosies Rolands Šmits, kuram Stambulas "Anadolu Efes" Eirolīgas spēļu grafiks dod iespēju Rīgā ierasties jau 26. februārī. Tiesa, arī viņš pēdējā laikā cīnījies ar savainojumu.
"Man jārēķinās ar tiem spēlētājiem, kuri ir veseli. Ja Rolands būs šeit un varēs palīdzēt - lieliski. Ja nē, tad pārējiem vajadzēs spert soli uz priekšu," atklāja Alonso.
Latvijas basketbolisti gaidāmajā izlašu logā divas reizes tiksies ar Poliju. 27. februārī Latvijas basketbolisti uzņems poļus savā laukumā, bet 1. martā komandas tiksies Polijā.
Pirms spēlēm ar Polijas komandu ierindā atgriezušies novembrī veselības problēmu dēļ nespēlējušie Kristers Zoriks, Artūrs Strautiņš un Toms Skuja. Eirolīgā spēlējošie Dāvis Bertāns, Rodions Kurucs un Artūrs Žagars nav pieejami.
F grupā pēc divām spēlēm Polijai ir divas uzvaras, Nīderlandei un Latvijai pa vienai, bet Austrija piedzīvojusi divus zaudējumus.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Anrijs Miška (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).