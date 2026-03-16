"Bolt" apbēdina kopbraukšanas pakalpojumu lietotājus
Kopbraukšanas platforma "Bolt", ņemot vērā degvielas cenu kāpumu, ko ietekmē militārais konflikts Tuvajos Austrumos, par 12,5% līdz 33,33% paaugstinājusi minimālās brauciena cenas, aģentūru LETA informēja "Bolt".
Platforma šādu lēmumu skaidro ar nepieciešamību sniegt atbalstu partneršoferiem Latvijā, lai palīdzētu pārvarēt izmaksu paaugstinājumu. Līdz šim cenu izmaiņas jau stājušās spēkā vairumā kategoriju Rīgā, taču tuvākajā laikā izmaiņas sagaida šoferus arī citās Latvijas pilsētās.
"Bolt" vadītāja Latvijā Kristīne Bezerra-Kjerulfa skaidro, ka platforma šobrīd izvērtē cenas Latvijā un gatavojas rīkoties, lai palīdzētu autovadītājiem pārvarēt īstermiņa izmaksu spiedienu. Pagājušajā nedēļā autovadītāji Rīgā jau saņēma paziņojumu par cenu atjauninājumiem, un drīzumā līdzīgas izmaiņas sagaida partneršoferus arī ārpus Rīgas.
Lielākajai daļai "Bolt" lietotnē pieejamo kategoriju Rīgā minimālās brauciena cenas jau paaugstinātas par 12,5% līdz 33,33%, un vairumā kategoriju šīs izmaiņas jau ir stājušās spēkā. Izņēmums ir "Taxi" un "Taxi Comfort" kategorijas, jo taksometru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējiem ir atšķirīgs regulējums. Šajās kategorijās cenu izmaiņas stāsies spēkā 26. martā.
"Bolt" informē, ka cenas "Bolt" platformā tiek regulāri pārskatītas un pielāgotas, ņemot vērā tirgus apstākļus, tostarp pieprasījumu, piedāvājumu un citus faktorus.
"Bolt" 2013. gadā Igaunijā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%. Grupu veido vairāki desmiti uzņēmumu, kuru māteskompānija "Bolt Technology" ir visu "Bolt" lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielākā daļa izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.