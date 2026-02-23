Gaidāms ekstremāls lēciens! Izpletņlēcēji mēģinās sasniegt Latvijas rekordu brīvā lidojuma disciplīnā ar galvu uz leju: ātrums var sasniegt pat 300 km/h!
Izpletņlēkšanas klubs "Skydive Latvia" mēģinās sasniegt Latvijas pirmo nacionālo rekordu brīvā lidojuma (freefly) disciplīnā ar galvu uz leju (head-down), kas ir tehniski sarežģītākais un ekstrēmākais paņēmiens.
Rekorda mēģinājums plānots 5. un 6. septembrī Limbažu lidlaukā, to uzraudzīs Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija. Deviņi pieredzējuši izpletņlēcēji veidos formāciju brīvā kritiena laikā, lidojot ar galvu uz leju un sasniedzot ātrumu līdz 300 km/h. Latvijā šādā disciplīnā nacionālais rekords līdz šim nav bijis reģistrēts, tāpēc jebkurš veiksmīgs mēģinājums kļūs par vēsturisku pavērsienu Latvijas izpletņlēkšanas sportā, pavēstīja "Skydive Latvia".
Brīvais lidojums (freefly): disciplīna, kurā cilvēks kļūst par visātrāko lidojošo objektu bez dzinēja
Brīvais lidojums (freefly) ir viena no jaunākajām un tehniski prasīgākajām izpletņlēkšanas disciplīnām pasaulē, kurā sportisti brīvā kritiena laikā lido dažādās ķermeņa pozīcijās — sēdus, stāvus un ar galvu uz leju (head-down). Tieši pozīcija ar galvu uz leju tiek uzskatīta par disciplīnas virsotni, jo samazinātā ķermeņa pretestība ļauj sasniegt kritiena ātrumu, kas var pārsniegt 300 km/h. Salīdzinājumam — klasiskajā vēderā uz leju pozīcijā izpletņlēcējs sasniedz aptuveni 200 km/h.
Šādā ātrumā jebkura nekontrolēta kustība var izraisīt sportista nestabilitāti un apdraudēt pārējos formācijas dalībniekus. Tāpēc formāciju veidošana ar galvu uz leju prasa ļoti daudz treniņu aerodinamiskajā tunelī un brīvajā kritienā, kā arī absolūtu ķermeņa kontroli un perfekti saskaņotu komandas darbu.
Rekorda mēģinājuma detaļas
Plānotajā rekorda mēģinājumā, kas norisēs 2026. gada 5. un 6. septembrī Langaci-Limbažu lidlaukā, deviņi sportisti izlēks no lidmašīnas 4500 metru augstumā un brīvā kritiena laikā — apmēram 50–60 sekunžu ilgā darba logā — veidos iepriekš noteiktu ģeometrisku figūru, savstarpēji satveroties pozīcijā ar galvu uz leju. Formācijai jābūt fiksētai un stabilai, lai to varētu oficiāli apstiprināt.
Rekorda mēģinājumu filmēs profesionāls izpletņlēkšanas operators, kurš brīvā kritiena laikā fiksēs formācijas izveidi no dažādiem leņķiem. Rekordu oficiāli uzraudzīs un apstiprinās Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF) — izpletņlēkšanas sporta pārvaldošā organizācija Latvijā, kas ir Starptautiskās Aviācijas Federācijas (FAI) dalībniece.