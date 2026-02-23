"Warriors" bez apslimušā Porziņģa izrauj uzvaru pār "Nuggets"
Goldensteitas "Warriors" komanda, spēlējot bez saslimušā Kristapa Porziņģa, svētdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā.
"Warriors" mājās ar rezultātu 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16) pārspēja Rietumu konferencē augstāk esošo Denveras "Nuggets".
Pagaidām nav skaidrības par Porziņģa dalību arī turpmākajās divās spēlēs, kas norisināsies šonedēļ izbraukuma. Svētdien "Warriors" komandai nevarēja palīdzēt arī Setfens Karijs un Dreimonds Grīns.
Uzvarētājiem Brendins Podziemskis guva 18 punktus, 12 no tiem pēdējās minūtēs, kā arī izcīnīja 15 bumbas zem groziem un atdeva deviņas rezultatīvas piespēles. Mouzess Mūdijs guva 23 punktus, bet Alam Horfordam bija seši precīzi tālmetieni un 22 punkti, kamēr 20 punktus iemeta Deantonijs Meltons.
"Nuggets" komandā ar 25 punktiem, 20 atlēkušajām bumbām un 12 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nikola Jokičs, kuram šis bija piektais "triple-double" pēdējās septiņās spēlēs. Džamalam Marejam bija 21 punkts, bet Kristians Brauns guva 18 punktus.
"Warriors" ar 30 uzvarām 57 mačos ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kur "Nuggets" ar 36 uzvarām 58 spēlēs ir trešā.