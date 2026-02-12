"Warriors" bez Porziņģa piekāpjas Vembanjamam un "Spurs"; Jokičam sezonas 20. "triple-double"
Zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē trešdien bez latvieša Kristapa Porziņģa ierindā piedzīvoja Goldensteitas "Warriors" komanda, kas savā laukumā piekāpās Sanantonio "Spurs" vienībai.
"Warriors" zaudēja ar 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32), viesiem izcīnot sesto uzvaru pēc kārtas. Porziņģis vēl nav debitējis Goldensteitas kluba rindās, un viņa došanās laukumā plānota tikai pēc NBA Visu zvaigžņu spēles.
"Spurs" sastāvā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija De'Ārons Fokss, 26 punktus guva Viktors Vembanjama, bet 21 punktu pievienoja Keldons Džonsons. Mājinieku rindās pa 17 punktiem katrs guva De'Entonijs Meltons, Mozess Mūdijs un Dreimonds Grīns, kura kontā arī izcīnītas 12 atlēkušās bumbas zem groziem.
"Warriors" rindās arī šajā spēlē nebija savainoto Stefena un Seta Kariju, kā arī Džimija Batlera, kuram šī sezona labās kājas ceļgala traumas dēļ ir beigusies.
"Warriors" ar bilanci 29-26 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs pēc NBA "All Star" pauzes 20. februārī, kad savā laukumā tiksies ar Porziņģa bijušo komandu Bostonas "Celtics".
Tikmēr ar sezonas 20. "triple double" izcēlās Denveras "Nuggets" līderis Nikola Jokičs, palīdzot savai komandai pārspēt Memfisas "Grizzlies" vienību. "Nuggets" mājās bija pārāki ar 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35), sagādājot viesiem ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Jokičs uzvarētāju rindās guva 26 punktus, izcīnīja 15 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 11 rezultatīvas piespēles. Serbu centram šis bija NBA karjeras 184. "triple double". Vēl mājinieku sastāvā ar 23 punktiem izcēlās Džamals Marejs, bet 21 punktu pievienoja Tims Hārdavejs jaunākais. "Grizzlies" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Gregorijs Džeksons, bet 19 punkti Taja Džeroma rēķinā.
"Nuggets" ar bilanci 35-20 Rietumu konferencē atrodas trešajā pozīcijā, bet Memfisas komanda uzvarējusi 20 no 53 mačiem un ir 11. vietā.
Citā trešdienas spēlē ar 41 gūto punktu izcēlās Džūliuss Rendls, palīdzot Minesotas "Timberwolves" savā laukumā pieveikt Portlendas "Trail Blazers". Mājinieki bija pārāki ar 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27), tiekot pie otrās uzvaras pēc kārtas. Rendls 41 punktam pievienoja septiņas izcīnītas bumbas zem groziem, bet otrs rezultatīvākais mājinieku spēlētājs ar 21 punktu bija Džeidens Makdaniels. "Trail Blazers" sastāvā Džrū Holidejs izcēlās ar 23 punktiem, bet 18 punktus guva Skūts Hendersons.
Tikmēr pie piektās uzvaras pēc kārtas trešdien tika Klīvlendas "Cavaliers", kas savā laukumā ar 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24) pārspēja Vašingtonas "Wizards" basketbolistus. Klīvlendiešu rindās 32 punktus guva Sems Merils, bet 30 - Donovans Mičels, kamēr "Wizards" rindās rezultatīvākie attiecīgi ar 17 un 16 punktiem bija Kaišons Džordžs un Džamirs Votkinss.
"Cavaliers" ar bilanci 34-21 nostiprinājās ceturtajā vietā Austrumu konferencē, bet "Wizards" ar 14 uzvarām 53 spēlēs ir pēdējā, 15. pozīcijā.