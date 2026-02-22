Porziņģis slimības dēļ nespēlēs “Warriors” mačā pret “Nuggets”
Porziņģis nepiedalīsies "Warriors" mačā ar "Nuggets".
Porziņģis slimības dēļ nespēlēs “Warriors” mačā pret “Nuggets”

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis slimības dēļ nepiedalīsies Goldensteitas "Warriors" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) svētdienas spēlē ar Denveras "Nuggets".

"Warriors" mājas spēli ar "Nuggets" sāks plkst. 22.30 pēc Latvijas laika.

Ceturtdien Porziņģis debitēja "Warriors" komandā, 17 minūtēs gūstot 12 punktus zaudējumā 110:121 Bostonas "Celtics".

Iepriekšējo spēli latvietis aizvadīja janvāra sākumā vēl Atlantas "Hawks" rindās, bet februārī viņš maiņas darījumā nonāca "Warriors" sastāvā. Sešas nedēļas Porziņģis laukumā nedevās Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, bet kopumā šajā sezonā viņš aizvadījis tikai 17 spēles.

"Warriors" ar 29 uzvarām 56 mačos ieņem astoto vietu Rietumu konferencē.

