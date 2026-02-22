Kalendas četrinieks pēc olimpisko spēļu trešā brauciena pakāpjas uz desmito vietu
Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu pēc trešā brauciena Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ieņem desmito vietu.
Pēc pirmajiem diviem braucieniem sestdien Kalendas ekipāža bija 11. pozīcijā, bet pēc trešā brauciena izdevās par vienu vietu pakāpties.
Ceturtais un noslēdzošais brauciens notiks plkst. 13.15.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Līderpozīcijā pirms pēdējā brauciena ir divnieku sacensību uzvarētāja vācieša Johannesa Lohnera pilotētais četrinieks, kurš summā uzrādījis rezultātu divas minūtes un 42,86 sekundes.
Arī otrajā un trešajā pozīcijā ir Vācijas ekipāžas. Otrais ir Frančesko Frīdriha četrinieks, kuri no līdera atpaliek 0,48 sekundes, bet trešā ar deficītu 0,82 sekundes ir Adama Amūra ekipāža.
Kalendas četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Lauri Kaufmani un Mairi Kļavu no līdera atpaliek 1,86 sekundes.
Pirmajā braucienā Kalendas četrinieks uzrādīja desmito ātrāko laiku, otrajā braucienā ieņēma 17. vietu, bet trešajā braucienā latviešiem atkal bija desmitais ātrākais laiks.
Kalendas četrinieks pirmajā braucienā trasi veica 54,64 sekundēs, otrajā braucienā pēc kļūdas augšdaļā finišēja 55,23 sekundēs, bet trešajā finišu līniju šķērsoja pēc 54,85 sekundēm, kamēr Lohners bija ātrākais visos braucienos un pirmajā no tiem sasniedza jaunu trases rekordu.
Kopumā startēja 27 ekipāžas, bet pēc trim kritieniem un vienas izstāšanās finišēja 24 četrinieki.
Kalenda ir vienīgais Latvijas pilots olimpisko spēļu sacensībās, jo treniņā piedzīvotā kritiena dēļ Olimpiādē nevar startēt Renārs Grantiņš.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs četriniekos uzvarēja Frančesko Frīdriha ekipāža, Lohnera četrinieks izcīnīja sudrabu, bronzas medaļas kaklā kāra kanādieša Džastina Kripsa komanda, bet Latvijas bobslejista Oskara Ķibermaņa četrinieks ieņēma piekto vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.