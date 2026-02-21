Vīgants: finišēju augstāk par cerēto
Latvijas distanču slēpotājs Raimo Vīgants, kurš sestdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās 50 kilometros klasiskajā stilā ieņēma 31. vietu, pēc starta sacīja, ka ir ļoti apmierināts ar rezultātu.
Vīgants distanci veica divās stundās, 22 minūtēs un 20,2 sekundēs, no čempiona norvēģa Juhannesa Klēbo atpaliekot 15 minūtes un 35,4 sekundes.
Pēc finiša sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) Vīgants slavēja slēpju servisu, kas izcili bija sagatavojuši slēpes, īpaši pirmo pāri.
"Šis bija ideāls vieds, kā noslēgt olimpiskās spēles," par izcīnīto 31. vietu teica slēpotājs. "Tas ir augstāk nekā cerēts. Lieliski."
Vīgants sacīja, ka 50 kilometru distancē grūtākie ir pēdējie 20 kilometri, bet viņš psiholoģiski labi juties, un iepriekšējais rūdījums palīdzējis apsteigt citus.
"Spēju atrast fokusu visā trasē," teica Vīgants. "Mēģināju noturēt ritmu trasē, kas bija ļoti svarīgi."
Vīgants šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja 51. vietu skiatlonā, 52. vietu sprintā un 46. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē, bet Klēbo šajā Olimpiādē uzvarēja arī komandu sprinta sacensībās, 4x7,5 kilometru stafetē, desmit kilometru brīvā stila distancē, 20 kilometru skiatlonā un sprintā.
Vēl piecas zelta medaļas viņam ir no iepriekšējām olimpiskajām spēlēm, un ar 11 zeltiem viņš ir visu laiku titulētākais Ziemas spēļu sportists.
50 kilometru distancē startēja arī Niks Saulītis, kurš tika apsteigts par apli īsi pirms 39 kilometru atzīmes. Finišā viņš tika ierindots 51. pozīcijā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.