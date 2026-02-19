"Bodo/Glimt" savā laukumā Čempionu līgā pārsteidz arī pagājušā gada finālisti Milānas "Inter".
Norvēģijas futbola klubs "Bodo"/"Glimt" trešdien UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīra pirmās kārtas pirmajā spēlē pārspēja pērnā gada finālisti Milānas "Inter"
Citās spēlēs "Club Brugge" spēlēja neizšķirti ar Madrides "Atletico", bet Leverkūzenes "Bayer" un Ņūkāslas "United" uzvarēja attiecīgi Pirejas "Olympiacos" un "Qarabag". Atbildes spēles notiks nākamajā nedēļā, uzvarētājām divu maču summā sasniedzot astotdaļfinālu.
"Bodo"/"Glimt" mājās spēlē milāniešus uzvarēja ar rezultātu 3:1 (1:1).
Mača 20. minūtē mājinieki izspēlēja līdz brīvam sitienam un pēc Kaspera Hegha piespēles bumbu vārtos trieca Sondre Fets. Desmit minūtes vēlāk Frančesko Espozito no pāris metriem sita bumbu tīklā un panāca 1:1.
Otrajā puslaikā 61. minūtē "Inter" zaudēja bumbu savā laukuma pusē, un straujā pretuzbrukumā pēc Hegha piespēles bijušais "AC Milan" futbolists Jenss Hauge panāca 2:1. Trīs minūtes vēlāk mājinieki izspēlēja līdz tukšiem vārtiem un bumbu cietoksnī ieraidīja arī pats Heghs.
Nelielajā Norvēģijas pilsētiņā Būdē bāzētā komanda daudziem Eiropas grandiem sagādājusi problēmas, tajā skaitā janvārī, kad pamatturnīra pēdējās divās spēlēs pret norvēģiem zaudējumus piedzīvoja Mančestras "City" un Madrides "Atletico".
"Club Brugge" mājās spēlēja neizšķirti 3:3 (0:2) ar Madrides "Atletico".
Mača astotajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Huljans Alvaress, kurš realizēja 11 metru soda sitienu, bet pirmā puslaika kompensācijas laika beigās pēc Antuāna Grīzmana stūra sitiena 2:0 panāca Ademola Lukmans. Briges komanda savus pirmos vārtus guva arī pēc stūra sitiena, 52. minūtē 1:2 panākot Rafaelam Onjedikam pēc Nikolo Tresoldi piespēles. Astoņas minūtes vēlāk pēc Mamadu Diahona piespēles no kreisās puses Tresoldi vārtu priekšā sita bumbu pāri līnijai - 2:2. Madridieši vadībā atgriezās 11 minūtes pirms pamatlaika beigām, kad pēc Markosa Ļorentes piespēles uz vārtu priekšu bumbu savos vārtos ievirzīja Hoels Ordonjess. Tiesa, arī šoreiz neizdevās nosargāt vadību, jo 89. minūtē pēc Onjedikas piespēles bumbu vārtos sita Hrists Dzolis.
Citā spēlē Leverkūzenes "Bayer" viesos ar 2:0 (0:0) uzvarēja Pirejas "Olympiacos".
Mača 60. minūtē pēc Ernesta Poku piespēles Patriks Šiks apsteidza pretspēlētāju un sita bumbu vārtos. Trīs minūtes vēlāk čehu futbolists guva savus otros vārtus mačā, izceļoties ar precīzu sitienu ar galvu pēc stūra sitiena. Platu soli pretī iekļūšanai astotdaļfinālā spēra Ņūkāslas "United", kas izbraukuma spēlē Baku ar rezultātu 6:1 (5:0) sagrāva "Qarabag" vienību.
Ar četriem gūtiem vārtiem, diviem no tiem ar 11 metru soda sitieniem, izcēlās Entonijs Gordons, vēl pa reizei mājiniekus pārspējot arī Malikam Tiāvam un Džeikobam Mērfijam. "Qarabag" vienībai vienīgos vārtus guva Elvins Džafargulijevs.
Otrdien Parīzes "Saint-Germain" ar 3:2 uzvarēja "Monaco", Madrides "Real" ar 1:0 guva virsroku pār Lisabonas "Benfica", Dortmundes "Borussia" ar 2:0 bija pārāka pār Bergāmo "Atalanta", bet Stambulas "Galatasaray" ar 5:2 uzveica Turīnas "Juventus". Pēc astoņām spēļu kārtām astotdaļfinālā vietu jau nodrošinājušas Londonas "Arsenal", Minhenes "Bayern", "Liverpool", Totenhemas "Hotspur", "Barcelona", Lisabonas "Sporting", Londonas "Chelsea" un Mančestras "City".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".