Krievija plāno budžeta izdevumu samazināšanu
Krievijas Finanšu ministrija informējusi pārējās ministrijas par plāniem samazināt budžeta izdevumus, lai izvairītos no deficīta, atsaucoties uz avotiem, vēsta laikraksts "Vedomosti".
Iepriekš aģentūra "Reuters" trešdien ziņoja, ka, ņemot vērā valsts kases ieņēmumu kritumu, valdība apspriež budžeta izdevumu samazināšanu 2026. gadā par 10%, taču tas neattiecas uz kara tēriņiem un tā saucamajiem aizsargātajiem sociālajiem izdevumiem.
Divi avoti "Reuters" apliecinājuši, ka diskusijas par izdevumu "optimizāciju" notiek, taču iespējamo tēriņu samazinājuma apjomu nenosauca.
Lēmums pagaidām neesot pieņemts, un tas būšot atkarīgs no Irānas kara izraisītā naftas cenu pieauguma noturības.
Šī gada janvārī un februārī Krievijas budžeta deficīts saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem veidoja 1,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), faktiski sasniedzot paredzētos valsts parāda griestus 1,6% apmērā no IKP, ziņo valdības kontrolētā aģentūra "Interfax".
Viens no "Vedomosti" avotiem uzskata, ka samazināti tiks ilgtermiņa izdevumi, piemēram, tā dēvēto nacionālo projektu tēriņi.
Tajā pašā laikā tēriņi karam pret Ukrainu, sociālie izdevumi un tā dēvēto speciālās militārās operācijas veterānu ģimeņu pabalsti palikšot neskarti.