Norvēģija turpina dominēt olimpisko spēļu medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti otrdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja divas zelta un vienu sudraba godalgu, nostiprinoties pirmajā vietā medaļu kopvērtējumā.
Norvēģiem augstākā kaluma medaļas otrdien izcīnīja Jenss Luross Oftebrū ziemeļu divcīņā un Turmuds Frustads frīstaila slēpošanas "Big Air" disciplīnā. Vēl pie zelta godalgām tika arī Francijas, Itālijas, Kanādas un Vācijas sportisti.
Norvēģijas kontā tagad ir 31 medaļa, no kurām 14 ir zelta, astoņas - sudraba un deviņas - bronzas.
Otro vietu ar deviņām zelta, četrām sudraba un 11 bronzas medaļām saglabā Itālija, kurai ar sešiem zeltiem, desmit sudrabiem un piecām bronzām seko ASV.
Aiz amerikāņiem medaļu ieskaitē ir Nīderlande, kurai arī ir sešas zelta medaļas, taču tikai seši sudrabi un viena bronza. Tālāk seko Vācija, Austrija, Francija, Zviedrija un Šveice, kuras izcīnījušas pa piecām augstākā kaluma medaļām, bet labāko desmitnieku ar četrām zelta godalgām noslēdz Japāna.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod dalītu 21. pozīciju. Pie godalgām tikušas 26 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.