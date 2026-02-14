Klēbo trešais zelts palīdz Norvēģijai palielināt atrāvienu medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti piektdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās tika pie vienas zelta, vienas sudraba un divām bronzas godalgām, saglabājot pirmo vietu medaļu kopvērtējumā.
Savu trešo un Norvēģijas astoto zeltu šajā Olimpiādē piektdien izcīnīja distanču slēpotājs Juhaness Klēbo, bet par lielāko pārsteigumu parūpējās daiļslidotājs Mihails Šaidorovs, kurš palika nepārspēts daiļslidošanā un izcīnīja pirmo medaļu Kazahstānai. Pa vienai zelta medaļai piektdien izcīnīja arī Francija, Austrālija, Čehija, Japāna un Lielbritānija.
Norvēģijas kontā tagad ir 18 medaļas, no kurām astoņas ir zelta, trīs - sudraba un septiņas - bronzas.
Otro vietu ar sešām zelta, trīs sudraba un deviņām bronzas medaļām saglabā Itālija, kurai ar četriem zeltiem, septiņiem sudrabiem un trīs bronzām seko ASV.
Aiz amerikāņiem medaļu ieskaitē ir Francija, Vācija, Zviedrija un Šveice, kuras arī izcīnījušas pa četrām augstākā kaluma medaļām.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba medaļas, kas kopējā ieskaitē dod 21. pozīciju. Pie godalgām tikušas 24 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.