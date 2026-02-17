Diena bez zelta medaļām nepatraucē Norvēģijai saglabāt līderpozīciju godalgu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti pirmdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja divas bronzas godalgas, joprojām esot pirmajā vietā medaļu kopvērtējumā.
Svētdien zelta godalgas izcīnīja Japāna, ASV, Kanāda, Austrija, Šveice un Nīderlande. Norvēģijas kontā tagad ir 28 medaļas, no kurām 12 ir zelta, septiņas - sudraba un deviņas - bronzas. Otro vietu ar astoņām zelta, četrām sudraba un 11 bronzas medaļām saglabā Itālija, kurai ar sešiem zeltiem, astoņiem sudrabiem un piecām bronzām seko ASV.
Aiz amerikāņiem medaļu ieskaitē ir Nīderlande, kurai arī ir sešas zelta medaļas, taču tikai pieci sudrabi un viena bronza. Tālāk seko Austrija, Zviedrija un Šveice, kuras izcīnījušas pa piecām augstākā kaluma medaļām, bet Vācijai, Francijai un Japānai ir pa četrām zelta godalgām. Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod dalītu 21. pozīciju. Pie godalgām tikušas 26 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.