Šodien 19:02
Jauns olimpiskais rekords! Norvēģis Eitrems triumfē ātrslidošanā 5000 metru distancē
Norvēģijas ātrslidotājs Sanders Eitrems ar jaunu olimpisko rekordu svētdien izcīnīja uzvaru Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu 5000 metru distancē.
Eitrems finišēja pēc sešām minūtēm un 3,95 sekundēm, labojot pagājušajās olimpiskajās spēlēs zviedru ātrslidotāja Nilsa van der Pūla sasniegto olimpisko rekordu.
Metodejs Jīleks no Čehijas no līdera atpalika 2,53 sekundes un izcīnīja sudraba medaļu, saukārt trešajā vietā ierindojās itālis Rikardo Lorello, kurš uzvarētājam zaudēja 5,27 sekundes.
Pirms četriem gadiem Pekinā uz augstākā pjedestāla pakāpiena kāpa Pūls, aiz sevis atstājot nīderlandieti Patriku Rustu un norvēģi Hallgeiru Engebrotenu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.