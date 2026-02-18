Merzļikins: Mačā ar Zviedriju, bija vārtu gūšanas iespējas, taču tās neizdevās realizēt
Latvijas vīriešu hokeja izlasei mačā ar Zviedriju, bija vārtu gūšanas iespējas, taču tās neizdevās realizēt, atzina Elvis Merzļikins.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 zaudēja Zviedrijai, turnīru noslēdzot desmitajā vietā.
"Puiši cīnījās, mums bija iespējas, bet tās neizdevās realizēt un kļūdījāmies, zviedri par to arī mūs sodīja. Goli bija gandrīz uz tukšiem vārtiem," teica Latvijas vārtsargs.
Merzļikins mačā ar Zviedriju tika galā ar 23 no 28 metieniem, un viņš atzina, ka ir apmierināts ar savu sniegumu.
"Varbūt tas viens "gols", pēdējais man nepatika. Man slida noslīdēja nost, tur es neko daudz nevarēju izdarīt. Gāju uz māņkustību, kāja noslīdēja, un nepaspēju atgriezties atpakaļ ar ķermeni. Varbūt es varēju darīt labāk tajā trīs pret viens, tā NHL daudz reizes izspēlē. Tur bija mazas iespējas, vārti jau bija tukši," skaidroja Merzļikins.
"Kopumā esmu apmierināts. Neesmu varbūt apmierināts ar ko citu, bet tas lai paliek," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.